Trump consideră că Chicago este „cel mai periculos oraș din lume”. Mai multe festivaluri mexicane au fost anulate

Organizatorii au anulat mai multe evenimente locale legate de Ziua Independenței Mexicului, care are loc pe 16 septembrie.

Persoanele de origine mexicană constituie aproximativ 21% din populația orașului, conform datelor recensământului, și organizează evenimente anuale în jurul sărbătorii care atrag mii de oameni.

Însă Trump a descris recent, în mod inexact, Chicago drept „cel mai periculos oraș din lume” și a spus: „Intrăm”.

Administrația intenționează să trimită 230 de agenți, majoritatea lucrând pentru Vamă și Protecție a Frontierei, din Los Angeles la Chicago, ca parte a unui efort sporit de a efectua arestări în scopuri de imigrare, a relatat Chicago Sun-Times .

Cel puțin trei evenimente legate de sărbătoare au fost anulate sau amânate. Organizatorii au decis să anuleze El Grito Chicago, un eveniment care a atras 24.000 de persoane anul trecut și care era programat pen pentru 13-14 septembrie.

„A fost o decizie dureroasă, dar organizarea El Grito Chicago în acest moment pune în pericol siguranța comunității noastre – și acesta este un risc pe care nu suntem dispuși să ni-l asumăm”, se arată pe site-ul evenimentului . „Deși suntem sfâșiați de această decizie, când am anulat această sărbătoare, scopul nostru a fost să creăm un festival comunitar sigur, accesibil, prietenos cu familia, pentru toți.”

Chiar și așa, câteva mii de locuitori ai orașului Chicago sâmbătă seara au protestat împotriva planurilor lui Trump de a mobiliza Garda Națională și de a intensifica activitatea agenților federali de Imigrări și Vamă.

Protestele au fost pașnice și s-au concentrat pe imigrație, dar și pe atacurile administrației asupra democrației, precum și pe finanțarea înfometării în masă și a bombardamentelor asupra palestinienilor din Gaza.