Trump promite că va menține trupele americane în Polonia: „Vom trimite mai multe trupe acolo, dacă vor dori”

Anunțul a fost făcut de către Trump în Biroul Oval, unde l-a primit pe președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

„Vor rămâne în Polonia”, a spus Trump, făcând referire la trupele americane deja staționate în Polonia. Liderul de la Casa Albă a adăugat faptul că ar putea „trimite mai multe trupe acolo, dacă (polonezii – n.r.) vor dori”, notează POLITICO.

Anunțul lui Trump vine în contextul în care în urmă cu câteva luni, înalți oficiali din administrația Trump au avertizat că trupele americane ar putea fi retrase din Europa.

În replică, președintele polonez a spus, într-o glumă, că „este pentru prima dată în istoria Poloniei… când polonezii sunt fericiți că avem soldați străini în Polonia”. Acesta a subliniat că această decizie a lui Trump a trimis un „semnal” important Rusiei.

„Cu soldații americani pe teritoriul polonez… suntem în siguranță”, a adăugat Nawrocki.

În prezent, aproximativ 8.000 de soldați americani sunt staționați în Polonia.