Trump recunoaște că este posibil să fi fost dezinformat cu privire la scopul trimiterii trupelor europene în Groenlanda

Președintele american Donald Trump a recunoscut că este posibil să fi fost dezinformat cu privire la scopul trimiterii trupelor europene în Groenlanda. Declarația ar fi fost făcută în timpul unei discuții cu premierul Marii Britanii, Keir Starmer, potrivit jurnaliștilor britanici.
Keir Starmer și Donald Trump. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
19 ian. 2026, 19:19, Politic

Donald Trump i-a spus lui Keir Starmer că este posibil să fi fost dezinformat cu privire la scopul trimiterii trupelor europene în Groenlanda, susțin jurnaliștii de la Sky News. Discuția telefonică dintre cei doi a avut loc duminică. În mod oficial nu a fost prezentată nicio declarație pe această temă.

Aparenta concesie făcută de președintele american ar putea oferi o modalitate de reducere a tensiunii legate de Groenlanda. Motivația lui Trump pentru impunerea de tarife vamale țărilor europene a fost trimiterea unor militari în Groenlanda la sfârșitul săptămânii trecute.

Trump a crezut că este provocat de europeni

Sâmbătă, pe Truth Social, Trump a amenințat cu impunerea de tarife spunând că trupele europene au fost desfășurate „din motive necunoscute”.

Deducția lui Trump a fost că trimiterea de militari reprezintă o provocare împotriva sa.

Starmer a încercat să-l convingă pe Trump că militarii europeni au fost trimiși tocmai în urma îngrijorărilor lansate de americani și nu pentru a contracara strategia SUA.

Diplomații susțin că în prezent prezent se depun eforturi concertate pentru a găsi modalități de a-l convinge pe Trump să elimine amenințarea tarifară și să revină la un dialog cu privire la rezolvarea dezacordului privind Groenlanda.

Totuși experții avertizează că dacă Trump va refuza să excludă utilizarea armatei pentru a prelua Groenlanda, va fi necesar ca trupele europene să meargă în zonă pentru a apăra teritoriul danez.

Trump a provocat consternare atunci când a anunțat noile tarife

Președintele SUA Donald Trump a anunțat sâmbătă că va implementa o serie de creșteri tarifare împotriva aliaților europeni până când americanilor li se va permite să cumpere Groenlanda. Trump a mai transmis că taxa vamală suplimentară de 10% va intra în vigoare la 1 februarie.

Măsura vizează Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda. Cu excepția Regatului Unit și a Norvegiei, care nu sunt membre ale Uniunii Europene, taxele vamale se vor adăuga la tarifele de 15% deja existente între UE și SUA.

Aceste taxe vor crește la 25% la 1 iunie și vor rămâne în vigoare până la încheierea unui acord care să permită Statelor Unite să cumpere Groenlanda, a precizat Trump în mesajul publicat pe rețeaua de socializare.

