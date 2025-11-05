Trump reiterează cererea de eliminare a procedurii de filibuster pe fondul blocajului guvernamental

„Trebuie să deblocăm țara. Și modul în care vom face asta în această după-amiază este să punem capăt filibusterului”, le-a spus Trump senatorilor.

Deși Trump a mai cerut anterior abolirea filibusterului, mulți senatori republicani s-au opus, argumentând că o astfel de măsură s-ar întoarce împotriva partidului atunci când democrații ar reveni la putere. Trump a respins aceste temeri, susținând că republicanii ar putea menține controlul dacă adoptă legi populare, conform Reuters.

Filibusterul este o procedură a Senatului care impune aprobarea de cel puț 60 de senatori din 100 pentru adoptarea majorității proiectelor legislative.

În prezent, republicanii dețin 53 de locuri, iar democrații 47. Eliminarea acestei reguli ar permite majorității simple să adopte legi fără sprijin bipartizan.

Săptămâna trecută, pe Truth Social, Trump nota: „Este timpul ca republicanii să joace cartea Trump și să recurgă la ceea ce se numește Opțiunea Nucleară, scăpați de filibuster și faceți-o ACUM. Acum NOI suntem la putere, iar dacă am face ceea ce ar trebui să facem, s-ar pune capăt imediat acestui ‘blocaj’ ridicol, care distruge țara”