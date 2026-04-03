Trump spune că SUA pot prelua Strâmtoarea Ormuz cu mai mult timp la dispoziție

Președintele Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite pot deschide Strâmtoarea Ormuz cu puțin mai mult timp, în contextul în care presiunea asupra administrației sale crește pentru a găsi o soluție rapidă la războiul împotriva Iranului.
Andrei Rachieru
03 apr. 2026, 16:40, Știri externe

„Cu puțin mai mult timp, putem deschide cu ușurință STRÂMTOAREA ORMUZ, să luăm petrolul și să facem o AVERE”, a spus Trump într-o postare pe Truth Social.

La aproape cinci săptămâni de la declanșarea sa, printr-un atac aerian comun al SUA și Israelului, războiul din Iran continuă să răspândească haos în regiune și să tulbure piețele financiare, sporind presiunea asupra lui Trump de a găsi o rezolvare rapidă a conflictului.

Iranul a blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă esențială prin care tranzitează aproximativ o cincime din consumul total de petrol al lumii, ca represalii pentru loviturile SUA–Israel care au început la sfârșitul lunii februarie. Redeschiderea acesteia a devenit o prioritate pentru guvernele din întreaga lume, pe fondul creșterii accentuate a prețurilor la energie.

În discursul de miercuri seara, Trump și-a repetat amenințările la adresa centralelor electrice civile ale Iranului și nu a oferit un calendar clar pentru încetarea ostilităților, ceea ce a atras promisiuni de represalii din partea Iranului și a dus la scăderea cotațiilor bursiere.

