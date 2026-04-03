Trump spune că SUA pot prelua Strâmtoarea Ormuz cu mai mult timp la dispoziție

„Cu puțin mai mult timp, putem deschide cu ușurință STRÂMTOAREA ORMUZ, să luăm petrolul și să facem o AVERE”, a spus Trump într-o postare pe Truth Social.

La aproape cinci săptămâni de la declanșarea sa, printr-un atac aerian comun al SUA și Israelului, războiul din Iran continuă să răspândească haos în regiune și să tulbure piețele financiare, sporind presiunea asupra lui Trump de a găsi o rezolvare rapidă a conflictului.

Iranul a blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă esențială prin care tranzitează aproximativ o cincime din consumul total de petrol al lumii, ca represalii pentru loviturile SUA–Israel care au început la sfârșitul lunii februarie. Redeschiderea acesteia a devenit o prioritate pentru guvernele din întreaga lume, pe fondul creșterii accentuate a prețurilor la energie.

În discursul de miercuri seara, Trump și-a repetat amenințările la adresa centralelor electrice civile ale Iranului și nu a oferit un calendar clar pentru încetarea ostilităților, ceea ce a atras promisiuni de represalii din partea Iranului și a dus la scăderea cotațiilor bursiere.