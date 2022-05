Turcia consideră dialogul cu Israelul esenţial pentru relaţiile bilaterale şi pacea regională

Mevlut Cavusoglu a pledat pentru continuarea negocierilor tehnice în sensul normalizării relaţiilor diplomatice bilaterale. "Elaborarea unei agende pozitive ne va ajuta să abordăm dezacordurile într-un mod mai constructiv. Dialogul trebuie să se bazeze pe respect reciproc din punctul de vedere al propriilor sensibilităţi. Acest lucru nu va fi util doar pentru relaţia noastră bilaterală, ci şi din punctul de vedere al păcii regionale", a declarat Mevlut Cavusoglu, potrivit cotidianului Hurriyet.

"În cursul întâlnirii constructive cu ministrul de Externe Yair Lapid, am abordat toate aspectele relaţiilor noastre. Am subliniat că problema palestiniană poate fi soluţionată doar prin coexistenţa a două state în cadrul parametrilor Naţiunilor Unite şi am transmis sensibilităţile noastre referitoare la Ierusalim şi la Moscheea Al-Aqsa", a subliniat ministrul turc de Externe.

Mevlut Cavusoglu şi ministrul israelian de Externe, Yair Lapid, au stabilit intensificarea activităţilor comerciale Turcia-Israel şi reluarea în mod gradual a reprezentării diplomatice la nivel de ambasadori, în cadrul eforturilor de a depăşi tensiunile. "Am convenit să relansăm Comisia Economică bilaterală şi să iniţiem acţiunile pentru un nou acord în domeniul aviaţiei civile între ţările noastre", a declarat Yair Lapid, potrivit cotidianului The Times of Israel, după întâlnirea cu Mevlut Cavusoglu.

Turcia l-a expulzat în 2018 pe ambasadorul Israelului, ca reacţie la confruntările militare dintre armata israeliană şi militanţi ai grupului islamist Hamas, care deţine controlul asupra teritoriului palestinian Fâşia Gaza. Acum, Administraţia Recep Tayyip Erdogan vrea depăşirea tensiunilor cu Israelul şi reluarea reprezentării diplomatice la nivel de ambasadori. Yair Lapid şi Mevlut Cavusoglu au decis restabilirea în mod etapizat a relaţiilor diplomatice la nivel de ambasadori, conform unui oficial guvernamental israelian. Israelul condiţionează restabilirea relaţiilor diplomatice complete de reducerea asistenţei pe care Ankara o acordă organizaţiei islamiste palestiniene Hamas.

Companiile aeriene israeliene nu au acces pe piaţa comercială din Turcia din 2007, dat fiind că Ankara a refuzat să accepte condiţiile speciale de securitate. Între timp, compania Turkish Airlines şi-a consolidat poziţia pe piaţa din Israel, ocupând locul al doilea după compania El Al.