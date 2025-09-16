Ucraina a lovit cu succes posturi de comandă rusești în Donbas

Conform Kyiv Independent, armata ucraineană a anunțat mați că a lovit posturile de comandă ale grupării ruse „Centru” și ale Armatei 41, active în sectorul Pokrovsk din estul Ucrainei.

Atacul a avut loc pe 8 septembrie și a fost executat de trupele de rachete și artilerie, forțele aeriene și unitățile de sisteme fără pilot, în coordonare cu alte formațiuni ucrainene.

„Au fost confirmate victime în rândul personalului rus, inclusiv în rândul ofițerilor de comandă”, a transmis Statul Major, subliniind că aceste lovituri „au perturbat semnificativ” conducerea operațiunilor rusești în zonă.

Ministerul ucrainean a precizat că ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, vizitase cartierul general al grupării „Centru” pe 28 august, cu doar câteva zile înainte de atac. Vizita fusese relatată anterior și de presa rusă.

Pokrovsk, oraș strategic din estul Ucrainei, a fost în ultimele luni principalul obiectiv al ofensivei de primăvară-vară a Rusiei.

În ultimele săptămâni, însă, forțele ucrainene au lansat mai multe contraatacuri, recucerind localitățile Novoekonomichne, Udachne și Pankivka.

Potrivit comandantului-șef Oleksandr Sîrski, Ucraina a recâștigat în august 26 de kilometri pătrați în jurul Pokrovsk, pierzând doar cinci kilometri pătrați în același sector.