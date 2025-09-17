UE propune sancţiuni împotriva miniştrilor extremişti israelieni

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunţat pe platforma X că sprijină iniţiativa Comisiei Europene de a suspenda o parte dintre facilităţile comerciale oferite Israelului prin Acordul de Asociere şi de a sancţiona miniştri israelieni extremişti şi colonişti violenţi, scrie Wafa News.

Costa a subliniat că decizia finală aparţine statelor membre, dar a precizat că măsurile propuse transmit un semnal clar: „Europa nu poate accepta acţiunile guvernului israelian în Gaza şi Cisiordania, care au depăşit cu mult dreptul legitim al Israelului la autoapărare.”

„Situaţia din Gaza este catastrofală şi inacceptabilă. Este nevoie urgentă de încetarea imediată a focului, de restabilirea accesului umanitar complet şi de eliberarea necondiţionată a ostaticilor,” a scris Costa.

La rândul său, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat pe X că executivul european propune sancţiuni vizând miniştri extremişti şi colonişti violenţi, precum şi suspendarea unor concesii comerciale acordate Israelului.