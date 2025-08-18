Un avion a aterizat de urgență în Italia cu un motor în flăcări

Un zbor al companiei Condor, cu 273 de pasageri la bord, plecat din Corfu (Grecia) către Dusseldorf (Germania), a fost nevoit să aterizeze de urgență, sâmbătă, la Brindisi, în Italia.

Flăcări au izbucnit din motorul avionului Boeing 757-300, iar potrivit primelor mărturii ale pasagerilor, s-a auzit și o explozie în timpul zborului.

Motorul drept a cedat la scurt timp după decolare. Piloții au fost nevoiți să redirecționeze rapid aeronava spre Italia. „Ne cerem scuze pentru neplăcerile create, dar siguranța pasagerilor este prioritatea noastră absolută în orice moment”, a transmis Condor într-un comunicat.

Yesterday, Condor flight #DE3665, a Boeing 757-300 (D-ABOK) from Corfu to Düsseldorf, suffered engine surges shortly after takeoff with flames and loud bangs reported from the right engine.

The crew shut it down, declared an emergency, and safely diverted to Brindisi, Italy,… pic.twitter.com/5spEYF8uKf — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) August 17, 2025

„A fost o experiență îngrozitoare. Trimisesem deja mesaje de adio, pentru că eram convinsă că s-a terminat”, a declarat o pasageră aflată încă în stare de șoc, pentru publicația germană Bild. În ciuda panicii de la bord, pilotul ar fi rămas calm, a informat pasagerii și a încercat să îi liniștească.

Pasagerii au fost nevoiți să rămână peste noapte în Italia, însă nu toți au putut fi cazați la hoteluri

„După aterizare, pasagerii au părăsit treptat aeronava. Din păcate, nu au existat suficiente locuri de cazare disponibile în zonă”, a precizat compania pentru Bild.

La aeroport au fost distribuite bonuri pentru alimente și pături suplimentare. Duminică dimineața, un alt avion a decolat și a reușit să aducă pasagerii la Dusseldorf.