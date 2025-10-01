Un colos auto german își sacrifică o treime din angajați pentru a supraviețui tranziției electrice. Compania are activitate și în România

Al doilea cel mai mare furnizor auto din Germania, ZF Friedrichshafen, trece prin cea mai gravă criză din ultimii ani. Chiar în prima zi a lunii octombrie, compania a anunțat un plan de restructurare drastic: va păstra divizia germană de propulsie electrică, care are centre în Friedrichshafen și Schweinfurt, dar intenționează să elimine o treime din posturile sale. De asemenea, urmează să desființeze un sfert din locurile de muncă ale acestui sector în fabricile pe care le deține în întreaga lume. În total, 7.600 de locuri de muncă vor dispărea din divizia electrică a gigantului auto până în 2030.

Noul șef al companiei, Mathias Miedreich, care a preluat oficial funcția de președinte al consiliului de administrație la începutul lui octombrie, și-a început mandatul cu un mesaj greu de digerat pentru angajați: reduceri de costuri, restrângerea portofoliului și tăieri masive de personal: „Pentru a ieși din criză, conducerea și reprezentanții angajaților au convenit asupra unor măsuri de restructurare semnificative”.

Pentru cei care rămân: ore reduse și salarii înghețate

Gigantul auto a decis să păstreze divizia electrică, deși luase în calcul separarea acesteia de restul grupului. Acum vrea să o restructureze din interior, însă va renunța la dezvoltarea unor componente, precum încărcătoarele de bord, convertoarele de curent și axele electrice rigide. De asemenea, ar putea renunța și la producția internă de motoare electrice și invertoare, alegând să le cumpere din afară.

Cei care rămân în companie vor resimți și ei impactul restructurării. „Timpul de lucru va fi redus cu 7%, salariile înghețate, iar unele beneficii vor fi eliminate până în 2027”, a anunțat compania. În plus, mărirea salarială prevăzută pentru aprilie 2026 va fi amânată până în octombrie, iar evaluările anuale de salariu pentru personalul fără contract colectiv vor fi suspendate.

Tranziția electrică costă , spune compania

Oficial, ZF afirmă că vrea să evite concedierile forțate, dar nu a precizat câte din aceste posturi sunt deja incluse în planul anterior, care prevedea desființarea a până la 14.000 de locuri de muncă până în 2028.

ZF Friedrichshafen are peste 160.000 de angajați în întreaga lume, în 168 de locații, și centre de dezvoltare în peste 30 de țări, fiind un furnizor-cheie pentru marii producători auto. În România, grupul este prezent cu unități de producție și inginerie, contribuind la dezvoltarea de componente de siguranță și la proiecte globale în domeniul mobilității electrice.

Criza prin care trece este legată de ritmul lent al tranziției către electromobilitate și de presiunile financiare tot mai mari din industrie. Prin măsurile anunțate, compania spune că vrea să economisească peste 500 de milioane de euro până în 2027 și să-și păstreze competitivitatea.

Concedieri în Europa, investiții în China

Paradoxal, cu doar o săptămână mai devreme, ZF Friedrichshafen a anunțat noi investiții în China și a făcut public un plan de extindere a capacității de producție în campusul său din Zhangjiagang – aproximativ 370 de milioane de dolari, destinați producerii sistemelor electronice de direcție și control al șasiului, componente esențiale pentru funcționarea vehiculelor electrice și a celor autonome.