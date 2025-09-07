Un lider politic din Germania cere renunțarea la interdicția UE pentru motoarele cu combustie din 2035

„Motorul cu combustie internă are un viitor datorită carburanților sintetici și noilor tehnologii. Interdicția UE din 2035 pune în pericol sute de mii de locuri de muncă”, a declarat Söder pentru ziarul german Bild.

El a numit sectorul auto „inima economiei noastre” și a avertizat că Germania riscă un colaps industrial fără acesta.

Apelul lui Söder face parte dintr-un plan în 10 puncte, prezentat înaintea salonului auto IAA Mobility de la München, care include, printre altele, obiective mai reduse privind emisiile de CO2, extinderea infrastructurii de încărcare, consolidarea rețelelor de furnizori, dezvoltarea conducerii autonome și scăderea costurilor pentru obținerea permiselor de conducere.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a anunțat că intenționează să invite producătorii și furnizorii auto germani la un summit privind viitorul industriei, care se confruntă cu scăderea vânzărilor, competiția din partea Chinei, tranziția către vehicule electrice și o dispută comercială cu Statele Unite.

Directorul executiv al Volkswagen, Oliver Blume, a salutat inițiativa lui Merz, subliniind necesitatea flexibilității în dezvoltarea sistemelor de propulsie, dar insistând că mobilitatea electrică reprezintă viitorul. La rândul său, șeful Mercedes-Benz, Ola Källenius, a afirmat că industria se află într-un moment decisiv pentru viitorul său și al locurilor de muncă, dar și pentru competitivitatea Germaniei și a Europei.

Markus Söder este liderul Uniunii Creștin-Sociale (CSU), partidul-soră bavarez al Uniunii Creștin-Democrate (CDU), condusă de cancelarul Friedrich Merz.