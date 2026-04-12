Un nou schimb de prizonieri ucraineni va fi pregătit până la sfârșitul săptămânii viitoare

Ucraina pregătește un nou schimb de prizonieri cu Rusia până la finalul săptămânii viitoare. Anunțul vine după ce peste 180 de ucraineni au fost deja eliberați recent.
Un nou schimb de prizonieri ucraineni va fi pregătit până la sfârșitul săptămânii viitoare
Nițu Maria
12 apr. 2026, 13:30, Știri externe

Autoritățile de la Kiev pregătesc un nou schimb de prizonieri, după ce recent mai mulți cetățeni ucraineni s-au întors din captivitate, scrie Ukrinform. Anunțul a fost făcut de Kyrylo Budanov, șeful Cabinetului Președintelui, care a vorbit despre următoarele etape.

Declarația vine după un schimb recent în urma căruia 182 de ucraineni au revenit acasă. Printre aceștia s-au aflat 175 de militari și 7 civili, eliberați din detenția rusă.

Budanov a explicat că pregătirile pentru o nouă etapă sunt deja în curs, însă procesul implică mai multe formalități administrative care trebuie finalizate înainte de concretizarea acordului.

„Sper că va exista o altă fază cândva spre sfârșitul săptămânii. Au fost implicate proceduri pur birocratice”, a declarat Budanov.

Potrivit acestuia, autoritățile ucrainene continuă eforturile pentru readucerea cât mai multor cetățeni ucraineni din captivitate, în timp ce discuțiile cu partea rusă rămân active în acest sens.

