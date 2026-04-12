Un nou schimb de prizonieri ucraineni va fi pregătit până la sfârșitul săptămânii viitoare

Autoritățile de la Kiev pregătesc un nou schimb de prizonieri, după ce recent mai mulți cetățeni ucraineni s-au întors din captivitate, scrie Ukrinform. Anunțul a fost făcut de Kyrylo Budanov, șeful Cabinetului Președintelui, care a vorbit despre următoarele etape.

Declarația vine după un schimb recent în urma căruia 182 de ucraineni au revenit acasă. Printre aceștia s-au aflat 175 de militari și 7 civili, eliberați din detenția rusă.

Budanov a explicat că pregătirile pentru o nouă etapă sunt deja în curs, însă procesul implică mai multe formalități administrative care trebuie finalizate înainte de concretizarea acordului.

„Sper că va exista o altă fază cândva spre sfârșitul săptămânii. Au fost implicate proceduri pur birocratice”, a declarat Budanov.

Potrivit acestuia, autoritățile ucrainene continuă eforturile pentru readucerea cât mai multor cetățeni ucraineni din captivitate, în timp ce discuțiile cu partea rusă rămân active în acest sens.