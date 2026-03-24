Un ofițer de poliție a fost rănit într-un atac armat la Washington

Ofițerul neidentificat a fost transportat cu elicopterul Poliției Parcurilor SUA la un spital din zonă, a declarat Vito Maggiolo, ofițer de informații publice pentru Departamentul de Pompieri și Servicii Medicale de Urgență din DC, potrivit AP.

Ofițerul a fost împușcat în umăr și se află în stare gravă, dar stabilă, potrivit unui oficial al forțelor de ordine care a vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu era autorizat să discute public despre această problemă. Autoritățile au identificat un suspect, dar persoana nu se află în arest, a declarat oficialul.

Poliția parcurilor din SUA a confirmat într-un e-mail că ofițerul se afla „într-o stare care nu-i pune viața în pericol”.

Poliția a declarat că împușcăturile au avut loc în cadranul sud-estic al districtului, aproape de granița cu Maryland.

Oficialii federali au declarat că ajută la anchetă.

„Am vorbit cu primarul Bowser și cu șeful poliției Carroll și am fost informată despre împușcături”, a declarat procurorul general Pam Bondi într-o postare pe rețeaua X.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat în propria sa postare pe X că „se roagă pentru ofițerul de poliție împușcat în Washington, DC. FBI sprijină activ ancheta alături de partenerii noștri din domeniul aplicării legii și îi va aduce pe cei responsabili în fața justiției”.