Un polițist din Bahamas este acuzat de uciderea unui cetățean american

Cazul a declanșat reacții oficiale la nivel înalt și a readus în atenție regulile privind folosirea armelor de foc de către polițiștii aflați în timpul liber, scrie Reuters.

Un superintendent al poliției din Bahamas, Berneil Pinder, a apărut miercuri în fața Curții Magistraților din Nassau, fiind acuzat de crimă în legătură cu împușcarea mortală a unui cetățean american. Potrivit avocatului său, Ian Cargill Sr., Pinder nu a fost obligat să depună pledoarie la acest termen și rămâne în detenție, urmând să solicite eliberarea pe cauțiune în fața Curții Supreme din Bahamas.

Incidentul a avut loc în weekend, pe insula New Providence, în fața unui restaurant popular. Victima, Cody Castillo, în vârstă de 31 de ani, a murit după ce a fost împușcată de ofițerul aflat în afara serviciului.

Circumstanțele incidentului

Potrivit poliției, altercația a izbucnit între două persoane în interiorul restaurantului, în jurul orei 18:00, ora locală. Ulterior, una dintre persoane s-a urcat într-un vehicul și ar fi condus „într-o manieră amenințătoare” spre Berneil Pinder. Ofițerul a folosit arma din dotare și a tras asupra șoferului, care a fost declarat decedat.

Autoritățile nu au precizat dacă victima era înarmată, iar ancheta se află în desfășurare pentru a stabili dacă folosirea forței letale a fost justificată.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a transmis că administrația americană monitorizează îndeaproape investigația privind moartea lui Castillo. La nivel local, premierul bahamian Philip Davis a cerut o anchetă „completă și transparentă”, subliniind că „o insignă nu poate plasa pe nimeni deasupra legii”.

De asemenea, Davis a afirmat că autoritățile trebuie să revizuiască regulile privind portul armelor de foc în afara serviciului, să consolideze standardele de dezescaladare și să analizeze utilizarea unor opțiuni mai puțin letale pentru forțele de ordine.

Context mai larg al folosirii armelor de foc

Bahamas a înregistrat anul trecut opt incidente în care au fost implicate împușcături ale poliției.

O analiză preliminară a rapoartelor oficiale indică cel puțin trei astfel de cazuri deja în 2026, ceea ce amplifică dezbaterea publică privind responsabilitatea și folosirea proporțională a forței de către polițiști.