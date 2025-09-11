„Un pretext clar pentru o eventuală ocupație”. Filipine critică planul Chinei de a crea o rezervație naturală în zona disputată

China a aprobat crearea unei rezervații naturale naționale în zona disputată Scarborough Shoal. Desemnarea acestei zone reprezintă o „garanție importantă” pentru conservarea ecosistemului atolului, a declarat Consiliul de Stat al Chinei.

Planul Chinei era „în mod evident ilegal” și viza mai puțin protecția mediului și mai mult justificarea controlului asupra bancurilor de nisip disputate, a declarat consilierul filipinez pentru securitate națională, Eduardo Ano.

„Este un pretext clar pentru o eventuală ocupație”, a afirmat Ano

Ministerul de Externe al Filipinelor a declarat că acțiunea Chinei „încalcă în mod clar” drepturile și interesele Manilei.

„Filipinele vor emite o protest diplomatic oficial împotriva acestei acțiuni ilegitime și ilegale a Chinei”, se arată într-o declarație.

Manila, aliat al SUA, a solicitat, de asemenea, Beijingului să retragă desemnarea și să respecte dreptul internațional, inclusiv Convenția Națiunilor Unite din 1982 privind dreptul mării.

Ministerul de Externe din Manila a declarat că Filipine are suveranitate și jurisdicție asupra bancurilor de nisip, pe care le numește Bajo de Masinloc, descriindu-le ca fiind „o parte integrantă și de lungă durată” a Filipinelor.

Întrebat despre comentariile Manilei, ministerul de Externe al Chinei a declarat că nu acceptă acuzațiile „nerezonabile” și „așa-numitele” proteste din partea Filipinelor.

China spune că dorește „protecția mediului”

China îndeamnă partea filipineză să „oprească în mod eficient încălcările, provocările și agitația gratuită și să evite complicarea situației maritime”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Lin Jian, într-o conferință de presă.

Jay Batongbacal, expert în afaceri maritime și dreptul mării la Universitatea din Filipine, a declarat că acțiunea Chinei este o încercare abia voalată de a consolida pretențiile Beijingului în apele disputate din Marea Chinei de Sud. El a afirmat că acest lucru ar putea deschide calea către tactici mai agresive, inclusiv arestarea pescarilor filipinezi.

China speră că, „prezentând acțiunile sale ca fiind de „protecție a mediului”, va putea descuraja țările să sprijine activitățile și încercările Filipinelor de a reintroduce pescuitul tradițional în zona de bancuri”, a declarat Batongbacal.