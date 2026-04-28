Un turist german a murit după ce a fost mușcat în timpul unui spectacol cu șerpi, în Egipt

Bărbatul în vârstă de 57 de ani urmărea spectacolul de îmblânzire a șerpilor la un hotel din Hurghada, o destinație populară de vacanță la plajă de la Marea Roșie, la începutul lunii aprilie, potrivit The Guardian.

Cei doi șerpi implicați, despre care se crede că erau cobra, erau înfășurați în jurul gâtului spectatorilor, a afirmat poliția din sudul statului Bavaria.

„Vrăjitorul de șerpi” a lăsat apoi unul dintre șerpi să se strecoare în pantalonii bărbatului german, iar acesta l-a mușcat de picior, au declarat ei într-un comunicat.

Victima a prezentat „semne clare de otrăvire” și a trebuit să fie resuscitată înainte de a fi transportată la spital, unde a decedat ulterior, au precizat ei.

Bărbatul, al cărui nume nu a fost menționat în comunicat, provenea din districtul Unterallgäu din Bavaria și se afla în vacanță împreună cu două rude.

Poliția și procurorii germani investighează moartea sa și așteaptă rezultatele unui test toxicologic.

Contactate de Agence France-Press, autoritățile egiptene au declarat că nu au cunoștință de incident.