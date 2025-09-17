Un vehicul blindat al ONU s-a prăbuşit în Republica Centrafricană. Cinci ofiţeri de poliţie au murit

Vehiculul, care făcea parte dintr-un convoi Minusca format din cinci maşini, s-a prăbuşit în râul Ombella M’poko înainte de a traversa un pod, potrivit purtătorului de cuvânt al Minusca, Florence Marshall. Convoiul se întorcea într-un alt oraş după ce adunase provizii în Bangui.

Toţi cei cinci ofiţeri ucişi în accidentul de marţi erau din Republica Congo.

În prezent se desfăşoară o operaţiune de căutare şi salvare pentru recuperarea cadavrelor.

Republica Centrafricană rămâne una dintre cele mai sărace ţări din lume, în ciuda bogăţiei sale minerale, inclusiv aur şi diamante.

Ţara este una dintre primele în care mercenarii Grupului Wagner, susţinuţi de Rusia, şi-au stabilit operaţiunile cu promisiunea de a lupta împotriva grupurilor rebele şi de a restabili pacea. Forţele Wagner au servit ca gărzi de corp personale pentru preşedintele Faustin Archange Touadera, ajutându-l să câştige un referendum constituţional în iulie 2023, care i-ar putea prelungi puterea pe termen nelimitat.

Forţele de menţinere a păcii ale Naţiunilor Unite şi mercenarii ruşi au fost acuzaţi anterior de încălcarea drepturilor omului în Republica Centrafricană.