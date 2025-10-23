Uniunea Europeană acordă Egiptului un ajutor de 4 miliarde de euro

În schimbul acestei sume sub formă de credite favorabile, țara africană se angajează să implementeze o serie de măsuri pentru a atinge stabilitatea și reziliența macroeconomică, scrie EFE.

Înainte de începerea summitului, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a adresat președintelui Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi, pe care l-a elogiat pentru angajamentul său față de „o agendă ambițioasă de reforme”.

„Prin acest pachet, sprijinim și încurajăm aceste eforturi, deoarece sunt esențiale pentru crearea unui mediu de afaceri mai solid și pentru atragerea de investiții suplimentare în Egipt. Prin urmare, aceasta nu este doar o veste bună pentru stabilitatea financiară actuală a Egiptului, ci și pentru potențialul său economic viitor”, a adăugat ea.

În martie 2024, UE și Egipt au semnat un Parteneriat Strategic și Global bazat pe șase piloni: relații politice, stabilitate economică, comerț și investiții, migrație și mobilitate, securitate și demografie, și capital uman.

Acest parteneriat a fost însoțit de un pachet financiar și de investiții de 7,4 miliarde de euro pentru perioada 2024-2027. Din această sumă, în decembrie anul trecut s-au decontat 1 miliard de euro, care se adaugă la cei 4 miliarde anunțați miercuri.

Astfel, UE a atins deja suma de 5 miliarde de euro, reprezentând majoritatea fondurilor promise sub formă de credite favorabile.

Semnarea altor memorandumuri

De asemenea, miercuri au fost semnate alte memorandumuri privind aderarea Egiptului la programul de cercetare Orizont Europa, un acord de finanțare pentru dezvoltare socio-economică în valoare de 75 de milioane de euro și un acord administrativ privind semnătura electronică, Egiptul fiind, din punct de vedere tehnic, aliniat cu Europa în acest domeniu.

În ceea ce privește relația comercială, Acordul de Parteneriat UE-Egipt, aflat în vigoare din 2004, a creat o zonă de liber schimb între cele două părți prin eliminarea tarifelor pentru produsele industriale și facilitarea comerțului cu produse agricole.

În 2024, UE a fost principalul partener comercial al Egiptului în materie de bunuri, reprezentând 22% din comerțul egiptean. Comerțul de bunuri între UE și Egipt a ajuns la 32,5 miliarde de euro, din care 12,6 miliarde de euro au fost importuri și 19,9 miliarde de euro exporturi, conform datelor furnizate de UE.

În declarația comună făcută publică după această întâlnire sunt abordate și alte subiecte de pe agenda internațională.

Cele două părți salută acordul de pace dintre Palestina și Israel, datorită medierii Statelor Unite, și apreciază „eforturile de mediere ale Egiptului în acest sens”, subliniind însă că situația umanitară din Gaza este „catastrofală”.

De asemenea, cer „acces umanitar sigur, rapid și neîngrădit, precum și restabilirea serviciilor esențiale, în special a infrastructurii medicale” și își reafirmă „angajamentul ferm față de o pace durabilă și sustenabilă, bazată pe soluția celor două state”.