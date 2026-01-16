Val de ironii în Olanda, după ce ministrul Apărării a anunțat că trimite în Groenlanda un singur om / Acesta va avea lenjerie intimă termică

Ministrul olandez al Apărării, interimarul Ruben Brekelmans, a anunțat trimiterea în misiunea din Groenlanda a unui singur ofițer naval.

Acesta își va uni forțele cu alți parteneri NATO pentru a se pregăti pentru un exercițiu militar în Arctica, relatează NL Times.

Decizia ministrului olandez al Apărării de a trimite o forță de intervenție alcătuită dintr-un singur om a fost întâmpinată cu ironie în Olanda, mai ales că ministrul a dat asigurări că ofițerul detașat va avea lenjerie intimă termică, dar și că Olanda vrea să transmită un mesaj clar Washingtonului: „Până aici și nu mai departe!”.

„Trebuie să menținem un echilibru”

La conferința de presă prilejuită de eveniment, ziariștii olandezi l-au întrebat pe ministrul Brekelmans dacă un singur om nu este cumva prea puțin pentru a ajuta Groenlanda într-o eventuală invazie americană.

Brekelmans a răspuns: „Poate, dar trebuie să menținem un echilibru. Dacă trimitem doi soldați sau chiar trei, acest lucru ar putea fi perceput la Pentagon drept un act de agresiune.

Trimiterea a mai mult de un soldat ar putea provoca o escaladare masivă a conflictului.

Totul trebuie să rămână proporțional. Nu trebuie să jignim inamicul”, a spus acesta, citat de nieuwspaal.nl.

Echipă de recunoaștere germană alcătuită din 13 membri

Între timp, mai multe națiuni europene fie au desfășurat deja trupe în Groenlanda, fie le trimit în prezent.

Germania a trimis joi o echipă de recunoaștere formată din 13 membri, a anunțat Bundeswehr (Forțele Armate Germane), ca răspuns la o solicitare a guvernului danez.

Soldații germani urmează să rămână până sâmbătă în Groenlanda.

Misiunea lor include evaluarea modului în care pot ajuta Danemarca „în menținerea securității regionale, cum ar fi, de exemplu, prin capacități de supraveghere maritimă”.