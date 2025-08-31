Vânzările de bere în Germania, la cel mai scăzut nivel din ultimele trei decenii

Germania, cunoscută drept patria berii, înregistrează o schimbare semnificativă în obiceiurile de consum.

Potrivit datelor publicate de oficiul federal de statistică Destatis, vânzările de bere au scăzut cu 6,3% în prima jumătate a anului 2025, ajungând la aproximativ 3,9 miliarde de litri.

Cel mai mic volum din ultimele trei decenii.

În contrast, berea fără alcool devine din ce în ce mai populară.

Vânzările au crescut cu 109% din 2013 până în prezent, iar marii producători, precum Erdinger, dedică deja o parte importantă a producţiei acestui segment.

Directorul executiv al fabricii, Stefan Kreisz, afirmă că aproape un sfert din producţia companiei este reprezentată de bere fără alcool, promovată inclusiv la evenimente sportive ca alternativă la băuturile energizante.

Tinerii germani par să prefere un consum mai responsabil. „Oamenii sunt mai conştienţi de sănătatea lor. Mulţi alternează băuturile alcoolice cu cele fără alcool,” a declarat Louis von Tucher, barman la un local din München.

Totuşi, diferenţa rămâne mare: într-o seară obişnuită se vând sute de litri de bere clasică, comparativ cu doar câteva zeci de litri de bere fără alcool.