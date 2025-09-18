Varianta sugerată de Trump lui Starmer pentru a controla migrația ilegală în Regatul Unit

În cadrul conferinței de presă cu ocazia celei de-a doua vizite de stat în Marea Britanie, președintele american Donald Trump i-a sugerat premierului britanic Keir Starmer că ar putea folosi armata pentru a controla migrația ilegală din țară.

Președintele SUA a vorbit despre politicile sale de securizare a frontierelor în SUA și a spus că Marea Britanie se confruntă cu o provocare similară, având în vedere migranții care traversează Canalul Mânecii în bărci mici.

„Aveți oameni care vin și i-am spus prim-ministrului că voi opri acest lucru, și nu contează dacă apelați la armată, nu contează ce mijloace folosiți”, a spus Trump în cadrul conferinței de presă, potrivit BBC.

Prim-ministrul britanic a mai declarat, potrivit sursei citate, că migrația ilegală este o problemă pe care guvernul său o tratează „cu o seriozitate deosebită” și că a încheiat mai multe acorduri de returnare a migranților cu alte țări, inclusiv Franța.

Președintele american Donald Trump se află în Marea Britanie de miercuri, în cea de-a doua vizită de stat, un eveniment istoric marcat de ceremonii fastuoase, întâlniri oficiale, dar și proteste.