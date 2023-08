VIDEO Momentul când ucrainenii lovesc o navă cheie a ruşilor cu o dronă maritimă kamikaze

Serviciile de securitate şi marina ucrainene au afirmat că au folosit o navă fără pilot, cunoscută sub numele de dronă maritimă, pentru a distruge o navă în portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră.

Nava Olenegorsky Gornyak, de 112 metri lungime, din Flota de Nord a Rusiei, care a fost folosită pentru a transporta trupe şi echipamente militare în porturile ucrainene ocupate, a fost declarată de oficialii de la Kiev ca fiind suficient de avariată pentru a fi scoasă din acţiune.

Afirmaţia a fost făcută în timp ce au apărut imagini atât cu o navă de război rusă înclinându-se pe o parte, cât şi cu drona ucraineană care se deplasează spre navă şi apoi o loveşte în centrul ei. Imaginile nu au putut fi verificate în mod independent.

🚨 Footage of the Ukrainian sea drone kamikaze strike on the Russian Northern Fleet ship in the Black Sea. https://t.co/b3fT2voPtm pic.twitter.com/OKnQt6ZsMt