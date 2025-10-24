Viktor Orban: Uniunea Europeană a ales războiul

„Bruxelles-ul a ales războiul. Ei au format o «Coaliție a celor dornici», gata să trimită pe alții la moarte. Mai multe arme, mai mulți bani pentru Ucraina: au creat conflictul al lor. Pacea ar putea fi deja aici sub conducerea președintelui Trump, dacă bruxellezii ar înceta să blocheze calea înainte”, a scris Viktor Orban într-o postare pe X.

Între timp, premierul a declarat pentru Kossuth Radio că guvernul său caută modalități de a ocoli decizia UE de a interzice importurile de energie din Rusia. „Există, într-adevăr, sancțiuni împotriva unor companii petroliere ruse. Am început săptămâna cu mai multe discuții cu conducerea MOL. Lucrăm la modalități de a ocoli aceste sancțiuni”, a spus el.

Vineri dimineață, Viktor Orbán a vorbit și despre întâlnirea amânată dintre Trump și Putin de la Budapesta. Acesta a declarat că zona euro este așteptată să crească cu 1% în 2026, în timp ce la nivel mondial se preconizează o creștere de 2%. Economia Uniunii Europene are performanțe din ce în ce mai proaste, a spus prim-ministrul, scrie Portfolio.Hu.

În ceea ce privește summitul planificat la Budapesta dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, Viktor Orbán a declarat că summitul pentru pace din Orientul Mijlociu arată, de asemenea, că summiturile pot avea loc în două sau trei zile sub președinția lui Trump .

El a adăugat că „toată lumea știe” că rușii vor fi de acord cu americanii. Problema Europei este că l-au declarat pe președintele rus criminal de război și au o problemă în a se întâlni cu un președinte rus. Trump nu a făcut acest lucru, așa că se poate întâlni cu Putin oricând, a remarcat premierul ungar.