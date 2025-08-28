Vladimir Putin și Kim Jong Un vor participa la parada militară din China

Anunțul a fost făcut de ministrul adjunct de externe Hong Lei în cadrul unei conferințe de presă, scrie Reuters.

La acest eveniment vor lua parte 26 de șefi de stat și de guvern străini. Pe lângă Vladimir Putin și Kim Jong Un vor participa președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, președintele Iranului, Masoud Pezashkian, președintele Indoneziei, Prabowo Subianto, și președintele Adunării Naționale a Coreei de Sud, Woo Won-shik.

Parada „Zilei Victoriei” din China va avea loc în data 3 septembrie și, potrivit sursei citate, va fi o ocazie importantă în care China își poate demonstra capacitățile militare în creștere și solidaritatea diplomatică dintre China, Rusia și țările din sudul globului.

Parada militară se preconizează să fie una dintre dintre cele mai mari din China din ultimii ani, în care vor fi prezentate echipamente de ultimă generație, precum avioane de vânătoare, sisteme de apărare antirachetă și arme hipersonice.

Evenimentul va marca 80 de ani de la războiul Chinei împotriva Japoniei şi, implicit, sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.