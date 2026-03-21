Vladimir Putin transmite Teheranului că „Rusia este alături de Iran”

În mesajele adresate Ayatollahului Mojtaba Khamenei și președintelui Masoud Pezeshkian, Putin a spus că speră ca poporul iranian să „depășească grelele încercări cu demnitate” și a insistat pe importanța relației dintre cele două țări, potrivit Reuters.

„Vladimir Putin a urat poporului iranian să depășească grelele încercări cu demnitate și a subliniat că, în această perioadă dificilă, Moscova rămâne un prieten loial și un partener de încredere pentru Teheran”, a spus Kremlinul în comunicatul oficial.

Rusia a criticat atacurile militare ale Statelor Unite ale Americii și Israel asupra Iranului, afirmând că acestea au aruncat Orientul Mijlociu „în abis” și au declanșat o criză energetică globală. Kremlinul a descris, de asemenea, asasinarea liderului suprem iranian Ali Khamenei ca fiind „cinică”.

Declarația vine pe fondul escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu, după atacurile lansate asupra Iranului de forțe susținute de Statele Unite și Israel.

Cu toate acestea, gradul concret al sprijinului Moscovei în actuala criză rămâne disputat, unii oficiali iranieni sugerând că ajutorul efectiv primit din partea Rusiei a fost limitat, chiar dacă cele două țări au semnat în 2025 un Tratat de Parteneriat Strategic Cuprinzător menit să intensifice cooperarea.

Rusia a subliniat, de asemenea, că nu dorește ca Iranul să dezvolte o bombă atomică, temându-se că acest lucru ar putea declanșa o cursă a înarmărilor nucleare în Orientul Mijlociu.