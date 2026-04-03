Volodimir Zelenski: Strâmtoarea Ormuz poate fi redeschisă numai prin acțiune internațională comună

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că situația din Strâmtoarea Ormuz nu poate fi rezolvată de un singur stat și că este nevoie de implicarea mai multor țări pentru deblocarea acestei rute pentru transportul energetic.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat NewsNation, potrivit Ukrinform.

„Mesajul nostru către Statele Unite și țările din Orientul Mijlociu cu privire la Strâmtoarea Hormuz a fost că suntem deschiși să discutăm această problemă. În ziua de azi, nu văd nicio țară care să poată ridica blocada singură – doar pașii comuni pot da rezultate. Ucraina are experiență în lansarea unui coridor cerealier în Marea Neagră, în ciuda încercărilor Rusiei de a bloca aprovizionarea cu alimente și alte bunuri. Situația este similară acum, dar se referă la energie”, a spus Volodimir Zelenski.

Președintele a explicat că soluția propusă de Ucraina are la bază experiența pe care țara a acumulat-o în timpul conflictului din regiunea Mării Negre.

În opinia sa, negocierile și conflictul pot exista în paralel, dar o soluție diplomatică merită luată în calcul, fiindcă poate conduce la obținerea unor avantaje pentru toate părțile implicate.

„O alternativă ar putea fi stabilirea unui control unilateral asupra strâmtorii, așa cum a făcut Ucraina cu coridorul cerealier. Acest lucru ar necesita interceptori, convoaie militare pentru escortarea navelor, o rețea integrată de război electronic de mare amploare și alte instrumente. Suntem gata să ajutăm în acest sens”, a spus Zelenski.

Acesta a mai precizat că Ucraina nu participă în acest moment la rezolvarea situației, însă rămâne deschisă pentru sprijin dacă va exista o solicitare din partea partenerilor internaționali.

„Până în prezent, nimeni nu a făcut o astfel de solicitare. Noi doar ne împărtășim expertiza. Dacă într-o zi partenerii noștri vor dori să o folosească, vom fi pregătiți”, a spus el.

La finalul lunii martie, președintele ucrainean a declarat că există unele discuții între Ucraina și state din Orientul Mijlociu cu privire la cooperarea în domeniul dronelor maritime și al deblocării rutelor de transport pe mare.