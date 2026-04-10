Volodimir Zelenski: Ucraina se confruntă cu luni de presiune diplomatică și militară

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina se pregătește pentru o etapă complicată în lunile de primăvară și vară, marcată de presiuni pe front, dar și în plan diplomatic, în contextul încercărilor de a găsi o soluție pentru încheierea războiului, scrie Reuters.

Liderul de la Kiev a precizat că partenerii internaționali au solicitat reducerea loviturilor asupra infrastructurii petroliere ruse, pe fondul creșterii prețurilor globale alimentate de conflictul din Orientul Mijlociu. El nu a numit statele implicate.

În același timp, Zelenski a afirmat că orice discuție despre detensionare trebuie să includă oprirea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene și reluarea negocierilor trilaterale mediate de Washington.

„Această perioadă de primăvară-vară va fi destul de dificilă din punct de vedere politic și diplomatic. Ar putea exista presiuni asupra Ucrainei”, a declarat Zelenski reporterilor într-un interviu publicat vineri de biroul său.

„Va exista și presiune pe câmpul de luptă. Cred că va fi foarte dificil pentru noi până în septembrie.”, a mai spus Zelenski.

Președintele ucrainean a spus că trebuie intensificate presiunile internaționale asupra Rusiei, mai ales după evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, unde armistițiul dintre SUA și Iran a influențat discuțiile privind sancțiunile energetice.

El este încrezător că măsurile restrictive împotriva exporturilor de petrol rusesc vor reveni la nivelul anterior, după ce au fost relaxate temporar pentru stabilizarea piețelor globale.

În ultimele săptămâni, Kievul a amplificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, vizând reducerea veniturilor Moscovei din exporturile de petrol.

Ținte importante au inclus terminalele din Ust-Luga și Primorsk, două puncte majore pentru exporturile rusești din zona Mării Baltice.

„Rușii au acum probleme majore cu unele dintre instalațiile lor. După orice atac asupra sectorului nostru energetic, noi răspundem – și acest lucru este perfect corect. Dacă rușii vor ca acest lucru să se oprească, trebuie să-și oprească atacurile, iar apoi vom acționa în mod corespunzător.”, a spus Zelenski.

Acesta a mai spus că, în contextul blocajelor din Strâmtoarea Ormuz, partenerii au cerut Kievului reducerea loviturilor asupra sectorului petrolier rusesc, însă a susținut că impactul petrolului rusesc asupra pieței globale rămâne limitat.

Până în prezent, cele trei runde de discuții nu au adus rezultate concrete, în condițiile în care Ucraina respinge cererea Rusiei privind cedarea unor teritorii din Donbas.