Xi Jinping îl îndeamnă pe premierul Slovaciei să promoveze relațiile China-UE

„Comunitatea internațională are nevoie de unitate și cooperare mai mult ca oricând”, i-a transmis Xi Jinping premierului Robert Fico, care a participat miercuri la o amplă paradă militară la Beijing, menită să arate forța militară și influența diplomatică a Chinei, relatează Reuters.

China se bazează pe anumite state din UE, precum Slovacia, pentru a pleda în favoarea Beijingului în interiorul Uniunii Europene, care a impus tarife vehiculelor electrice produse în China, pe motiv de concurență neloială. Slovacia a fost unul dintre cele cinci state membre care s-au opus acestor taxe.

Xi Jinping a spus că speră ca Slovacia să continue să joace un rol „pozitiv” în promovarea relațiilor China-UE, a relatat agenția oficială Xinhua.

Alături de Ungaria, Slovacia încearcă să atragă investiții industriale chineze menite să creeze locuri de muncă.

Totuși, spre deosebire de Budapesta, Bratislava a avansat mai lent în obținerea de beneficii din partea celei de-a doua economii a lumii, reușind abia anul trecut să ridice relațiile bilaterale la nivel de parteneriat strategic.

De asemenea, Slovacia menține legături strânse cu Rusia, care îi furnizează cea mai mare parte a necesarului de petrol.

Fico urmează să se întâlnească vineri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce marți i-a spus președintelui rus Vladimir Putin că dorește să normalizeze relațiile cu Kremlinul, în timp ce Uniunea Europeană caută să își reducă dependența de importurile de energie din Rusia.