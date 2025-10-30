Zeci de mii de evrei ultraortodocși protestează în Ierusalim față de recrutarea militară

Diviziunile profunde din societatea israeliană cu privire la actuala scutire de la recrutare acordată ultraortodocșilor s-au dovedit a fi cea mai serioasă amenințare la adresa guvernului prim-ministrului Benjamin Netanyahu, scrie AP.

Liderul aflat în dificultate se bazează pe partidele ultraortodoxe pentru a-și menține guvernul în funcțiune, dar încercările acestora de a adopta o lege care să scutească definitiv israelienii ultraortodocși de serviciul militar ar putea duce la căderea guvernului și la declanșarea unor alegeri anticipate.

Israelul a închis autostrada principală de la intrarea în Ierusalim și a mobilizat peste 2.000 de polițiști, în timp ce zeci de mii de ultraortodocși, cunoscuți sub numele de haredim, au invadat străzile. Un adolescent a fost ucis în timpul protestului, în mare parte pașnic, după ce a căzut de pe o clădire în construcție situată lângă locul protestului, a declarat poliția.

Protestul a paralizat Ierusalimul

Protestul a paralizat în mare parte orașul, drumurile fiind închise și transportul public oprit.

Aproximativ 1,3 milioane de evrei ultraortodocși reprezintă aproximativ 13% din populația Israelului și se opun înrolării, deoarece consideră că studiul cu normă întreagă în seminariile religioase este datoria lor cea mai importantă.

Scutirea de la recrutare pentru ultraortodocși datează de la fondarea Israelului în 1948, când un număr mic de cărturari talentați au fost scutiți de la recrutare.

Dar, sub presiunea partidelor religioase puternice din punct de vedere politic, acest număr a crescut de-a lungul deceniilor. Curtea a declarat că scutirile erau ilegale în 2017, dar prelungirile repetate și tacticile de amânare ale guvernului au împiedicat adoptarea unei legi de înlocuire.

Tens of thousands of Ultra-Orthodox Jews are marching on and gathering today in Jerusalem for a rally, dubbed “Cry of the Torah” protesting against the arrest of draft-dodging Haredi who consistently refuse to serve their mandatory service in the Israel Defense Force. pic.twitter.com/hi8XwpCjUF — OSINTdefender (@sentdefender) October 30, 2025

Scutirile de la serviciul militar obligatoriu au înfuriat opinia publică

Scutirile largi de la serviciul militar obligatoriu au redeschis o diviziune profundă în țară și au înfuriat o mare parte a opiniei publice în timpul războiului din Gaza. Peste 900 de soldați au fost uciși de la începutul războiului. Mulți soldați din rezervă au servit sute de zile în mai multe misiuni, iar armata a tras în repetate rânduri semnalul de alarmă că este nevoie disperată de mai mulți soldați pentru a satisface nevoile de apărare ale Israelului.

Zeci de mii de haredim s-au adunat joi la intrarea în Ierusalim pentru o adunare de rugăciune animată, în timp ce muzica spirituală răsuna puternic din difuzoare, deși numărul participanților a fost mai mic decât cele câteva sute de mii prevăzute de mass-media israeliană.