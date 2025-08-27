Zelenski: Diplomații ucraineni se vor întâlni la New York cu echipa președintelui Donald Trump

Andrii Yermak, șeful Administrației Președintelui Ucrainei, și Rustem Umierov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, vor participa vineri la o întâlnire alături de membrii ai echipei președintelui SUA Donald Trump.

„Mâine vor avea loc întâlniri în Elveția. Vineri – în Statele Unite ale Americii, la New York – întâlniri cu echipa președintelui Trump. Vor fi implicați toți cei care lucrează la conținutul garanțiilor de securitate – componentele militare, politice și economice ale garanțiilor de securitate”, a anunțat Zelenski în cadrul discursului său de miercuri seară, citat de Ukrainska Pravda.

În cadrul discursului său, președintele ucrainean a precizat că sarcina este aceea de a accelera procesul negocierilor și de a crea o pârghie de influență pentru ca Rusia să vadă că situația este una serioasă și că vor exista consecințe în cazul în care războiul continuă.

Zelenski a subliniat faptul că Ucraina primește semnale negative „foarte îndrăznețe” din partea Kremlinului cu privire la negocieri, acuzând că Moscova „nu intenționează să-și îndeplinească promisiunile”. În acest context, Zelenski a cerut intensificarea presiunilor asupra Rusiei.