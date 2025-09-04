Zelenski, după întâlnirea „Coaliției de Voință”: Principala garanție de securitate este o armată ucraineană puternică

Printr-un mesaj publicat pe X, președintele Ucrainei a anunțat că la reuniune au participat „Peste 30 de țări, toate unite de același obiectiv: să pună capăt acestui război cu o pace sigură și securitate pe termen lung”.

În cadrul reuniunii s-a discutat „detaliat”, deschiderea fiecărui stat membru de a participa la garanțiile de securitate pe uscat, pe mare, în aer și în spațiul cibernetic. Zelenski a afirmat că: „Principala garanție de securitate este o armată ucraineană puternică”.

De asemena, Zelenski a anunțat consensul Coaliție în ceea ce privește amânarea negocierilor și prelungirea războiului de către Federația Rusă.

„Sprijinul pentru Ucraina trebuie sporit, iar presiunea asupra Rusiei trebuie intensificată. Pregătirile pentru cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni ale UE sunt în curs de desfășurare. Japonia lucrează, de asemenea, la măsuri de sancțiuni”, se arată în continuare mesajului.

Zelenski le-a mulțumit tuturor statelor participante pentru solidaritate și sprijinul oferit poporului ucrainean, adresând o mențiune specială președintelui american Donald Trump pentru „eforturile depuse în vederea încheierii războiului”.