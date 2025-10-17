Zohran Mamdani, considerat câștigătorul primei dezbateri pentru Primăria New York-ului

Democratul Zohran Mamdani, favorit în cursa pentru Primăria New York-ului, a fost declarat câștigătorul primei dezbateri televizate cu foștii săi rivali, Andrew Cuomo și Curtis Sliwa.

În cele două ore de confruntare, Mamdani a rămas calm, zâmbitor și concentrat pe mesajul său principal: costul ridicat al vieții în oraș, scrie Politico.

De data aceasta, spre deosebire de prestațiile mai nesigure din campania primară, Mamdani a părut stăpân pe sine și a reușit să transforme tema accesibilității în avantajul său politic.

Andrew Cuomo, fost guvernator al statului New York, a încercat să puncteze prin experiență și prin pozițiile sale pro-Israel, dar discursul său a fost considerat rece și prea tehnic.

Republicanul Curtis Sliwa a adus energie și umor, însă a părut rigid pe alocuri, deși accentul său newyorkez a fost apreciat online.

Comentatorii politici au remarcat că Mamdani a reușit să tempereze unele dintre pozițiile sale de stânga, declarând că nu intenționează să reducă finanțarea Poliției din New York.

„Mamdani a fost calm, coerent și axat pe problemele reale ale alegătorilor. A câștigat fără dubii această dezbatere”, au notat analiștii locali.