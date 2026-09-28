Francezii cer note pe alimente: cât zahăr, grăsimi, sare și fibre conțin. Ce este Nutri-Score

Petiția pentru introducerea obligatorie a Nutri-Score pe ambalajele alimentelor a depășit pragul de 100.000 de semnături în weekend și ajunsese luni la aproximativ 104.000 de susținători, potrivit Le Figaro.

Inițiatorii vor ca măsura să fie din nou discutată în Parlament, după ce obligativitatea Nutri-Score a fost respinsă anul trecut, în timpul dezbaterilor privind bugetul asigurărilor sociale pentru 2026.

Ce este Nutri-Score și cum sunt notate alimentele

Nutri-Score este un sistem de etichetare prin care alimentele primesc o literă de la A la E, însoțită de o culoare. În general, A indică un profil nutrițional mai favorabil, iar E unul mai puțin favorabil.

Nota este calculată în funcție de compoziția produsului. Sunt luate în considerare elemente precum valoarea energetică, zahărul, sarea și grăsimile saturate, dar și componente considerate favorabile, printre care fibrele și proteinele, precum și anumite ingrediente vegetale.

Sistemul este conceput pentru a permite consumatorilor să compare mai ușor profilul nutrițional al produselor.

În Franța, afișarea Nutri-Score pe partea din față a ambalajelor este în prezent voluntară. Autorii petiției consideră că această variantă nu este suficientă, deoarece producătorii pot decide să nu afișeze nota pe produsele lor.

Peste 100.000 de persoane au semnat petiția

Petiția a fost lansată în noiembrie 2025 de patru cercetători implicați în dezvoltarea Nutri-Score: Serge Hercberg, Mathilde Touvier, Emmanuelle Kesse și Maria Galan.

Serge Hercberg, profesor emerit de nutriție la Universitatea Sorbonne Paris Nord și unul dintre creatorii sistemului, a cerut continuarea strângerii de semnături, afirmând că următoarele praguri ar putea fi 150.000 sau chiar 200.000.

Inițiatorii speră ca susținerea publică să cântărească în viitoarele dezbateri privind bugetul asigurărilor sociale pentru 2027.

Demersul a primit în luna mai sprijinul Academiei Naționale de Medicină din Franța, alături de 45 de societăți științifice și medicale și 33 de asociații. În iulie, sistemul francez de asigurări de sănătate a cerut, la rândul său, ca Nutri-Score să devină obligatoriu pe produsele ambalate.

Nutri-Score, aplicat voluntar și în România

Inițiatorii petiției susțin că sistemul ar trebui să fie obligatoriu pentru ca aceeași informație nutrițională să apară pe toate produsele ambalate, indiferent de producător. În prezent, companiile din Franța aleg dacă afișează sau nu Nutri-Score.

În România, Nutri-Score nu este obligatoriu. Sistemul a făcut, de asemenea, obiectul unor dezbateri privind introducerea voluntară a etichetelor de la A la E pe produsele alimentare.