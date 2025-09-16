Prima pagină » Justiţie » Donald Trump anunță un proces de 15 miliarde de dolari împotriva The New York Times pentru defăimare

Nițu Maria
16 sept. 2025, 08:00, Știri externe

Donald Trump a declarat luni că va depune un proces în valoare de 15 miliarde de dolari împotriva publicației The New York Times, pe care o acuză de defăimare și calomnie și că ar fi devenit „portavocea radicalilor democrați”.

„Astăzi, am marea onoare de a intenta un proces de 15 miliarde de dolari pentru defăimare și calomnie împotriva ziarului New York Times”, a scris Donald Trump într-o postare pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Președintele american a precizat că procesul se va desfășura în Florida, însă nu a furnizat detalii suplimentare.

Donald Trump a declarat că publicația americană a lansat afirmații false despre el, familia sa și activitățile sale comerciale, dar nu a explicat mai exact la ce situații face referire.

El a criticat în special sprijinul editorial acordat de The New York Times vicepreședintei Kamala Harris în alegerile prezidențiale din 2024. Trump susține că ziarul s-ar fi transformat într-o „portavoce a Partidului Democrat radical de stânga”.

Președintele a invocat și alte cazuri recente în care a acționat în instanță mass-media, menționând procesele împotriva ABC News și a jurnalistului George Stephanopoulos, dar și împotriva Paramount, după interviul difuzat la emisiunea 60 Minutes cu Kamala Harris.