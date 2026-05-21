Prima pagină » Justiţie » Mario Iorgulescu rămâne cu pedeapsa definitivă de 8 ani și 8 luni de închisoare

Mario Iorgulescu rămâne cu pedeapsa definitivă de 8 ani și 8 luni de închisoare

Curtea de Apel București a decis, joi, 21 mai 2026, să respingă apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și de Mario Iorgulescu, în dosarul accidentului mortal produs în 2019.
Mario Iorgulescu rămâne cu pedeapsa definitivă de 8 ani și 8 luni de închisoare
Gabriel Negreanu
21 mai 2026, 13:29, Justiţie
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Instanța a menținut pedeapsa rezultantă de 8 ani și 8 luni de închisoare.

Decizia de azi este definitivă şi a fost pronunţată după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dispusese, în martie 2026, rejudecarea apelurilor doar în ceea ce priveşte individualizarea pedepsei pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Instanţa a menţinut pedeapsa de 7 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, precum şi pedeapsa de 2 ani de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Aceasta a fost contopită cu o pedeapsă de 3 ani de închisoare aplicată anterior lui Mario Iorgulescu într-un alt dosar, pentru complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal.

În urma contopirii, instanţa a stabilit ca Mario Iorgulescu să execute pedeapsa cea mai grea, de 7 ani, la care se adaugă un spor de 1 an şi 8 luni, rezultând pedeapsa finală de 8 ani şi 8 luni de închisoare.

Curtea de Apel Bucureşti a menţinut şi pedepsele complementare, inclusiv interdicţia de a conduce vehicule pe drumurile publice timp de 5 ani după executarea pedepsei.

Hotărârea este definitivă.

Mario Iorgulescu de ani buni în Italia

Mario Iorgulescu se află de mai mulţi ani în Italia, unde a ajuns după accidentul rutier produs în septembrie 2019.

Autorităţile române au încercat anterior să obţină predarea lui Mario Iorgulescu din Italia, însă instanţele italiene au respins solicitări formulate de România, invocând inclusiv situaţia medicală a acestuia, potrivit relatărilor publice de la acel moment.

În 2024, pe numele lui Mario Iorgulescu a fost emis un mandat european de arestare şi pentru condamnarea definitivă de 3 ani de închisoare din dosarul de complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal, pedeapsă care a fost ulterior avută în vedere la contopirea cu pedeapsa din dosarul accidentului mortal.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.ro
„The Late Show”, emisiunea-fenomen de peste Ocean, se închide după 33 de ani. Care este motivul
Gandul
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Podul de la Ungheni, care leagă România și Republica Moldova, a ajuns la jumătatea execuției după un an de lucrări. Când ar urma să fie dat în folosință
Libertatea
Zodia care va ajunge pe mâna medicilor pe final de primăvară, potrivit celebrei Cristina Demetrescu
CSID
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia