Mario Iorgulescu rămâne cu pedeapsa definitivă de 8 ani și 8 luni de închisoare

Instanța a menținut pedeapsa rezultantă de 8 ani și 8 luni de închisoare.

Decizia de azi este definitivă şi a fost pronunţată după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dispusese, în martie 2026, rejudecarea apelurilor doar în ceea ce priveşte individualizarea pedepsei pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Instanţa a menţinut pedeapsa de 7 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, precum şi pedeapsa de 2 ani de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Aceasta a fost contopită cu o pedeapsă de 3 ani de închisoare aplicată anterior lui Mario Iorgulescu într-un alt dosar, pentru complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal.

În urma contopirii, instanţa a stabilit ca Mario Iorgulescu să execute pedeapsa cea mai grea, de 7 ani, la care se adaugă un spor de 1 an şi 8 luni, rezultând pedeapsa finală de 8 ani şi 8 luni de închisoare.

Curtea de Apel Bucureşti a menţinut şi pedepsele complementare, inclusiv interdicţia de a conduce vehicule pe drumurile publice timp de 5 ani după executarea pedepsei.

Hotărârea este definitivă.

Mario Iorgulescu de ani buni în Italia

Mario Iorgulescu se află de mai mulţi ani în Italia, unde a ajuns după accidentul rutier produs în septembrie 2019.

Autorităţile române au încercat anterior să obţină predarea lui Mario Iorgulescu din Italia, însă instanţele italiene au respins solicitări formulate de România, invocând inclusiv situaţia medicală a acestuia, potrivit relatărilor publice de la acel moment.

În 2024, pe numele lui Mario Iorgulescu a fost emis un mandat european de arestare şi pentru condamnarea definitivă de 3 ani de închisoare din dosarul de complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal, pedeapsă care a fost ulterior avută în vedere la contopirea cu pedeapsa din dosarul accidentului mortal.