Spionul care vindea secrete Belarusului a fost reținut de procurorii DIICOT – surse

Fostul număr 2 din Serviciul de Informații din Republica Moldova Moldova, Alexandru Bălan, acuzat de trădare în formă continuată, a fost reținut, marți, de procurorii DIICOT, spun pentru MEDIAFAX surse judiciare.
Gabriel Pecheanu
09 sept. 2025, 17:56, Social

„Bălan a fost reținut pentru următoarele 24 de ore”, spun pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Fostul număr 2 din Serviciul de Informații din Republica Moldova, Alexandru Bălan, acuzat de trădare în formă continuată, a fost dus, marți dimineața, la audieri, la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT), unde a fost audiat.

Alexandru Bălan a fost escortat de la Timișoara de jandarmii de la Brigada Specială și a ajuns la sediul DIICOT București.

Acesta a fost audiat de procurori cu privire la informațiile pe care le-ar fi vândut către KGB Belarus și care ar fi ajuns la Moscova.

Fostul ofițer al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani, este cercetat pentru trădare. El este acuzat că a transmis informații secrete de stat către ofițeri KGB din Belarus, în întâlniri desfășurate la Budapesta.

Potrivit anchetatorilor, începând cu 2024 și până în prezent, bărbatul, fost ofițer cu funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, ar fi divulgat informații clasificate unor reprezentanți ai unei puteri străine.

Mai exact, ancheta indică legături cu ofițeri ai Comitetului Securității de Stat (KGB) din Belarus, într-un mod care a pus în pericol securitatea națională a României.

Datele obținute arată că, între 2024 și 2025, suspectul s-ar fi întâlnit de două ori, la Budapesta, cu agenți ai serviciilor secrete belaruse, pentru a primi instrucțiuni și a încasa plăți pentru informațiile transmise.

Investigația s-a desfășurat sub coordonarea EUROJUST și a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații și al procurorilor din România, Ungaria, Cehia și Republica Moldova.