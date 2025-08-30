Decizie controversată a guvernului francez: se reia vânătoarea de turturele, specie vulnerabilă în Europa

Franța reia vânătoarea de turturele, după ce a fost suspendată din 2021, potrivit unui decret publicat în „Monitorul Oficial” vineri. Cota stabilită pentru vânătoare este 10.560 de păsări în Franța continentală.

Această autorizație vine după o interdicție de cinci ani, la capătul cărora „s-a observat o stare mai bună de conservare a speciei pe ruta de migrație central-vestică, inclusiv în Franța”.

Această pasăre, a cărei denumire științifică este Streptopelia turtur și a cărei populație a scăzut cu 80% în Europa în ultimii 40 de ani, face obiectul unor măsuri de gestionare a speciilor în Franța.

Plafonul de vânătoare

În 2019, un comitet științifiic a recomandat încetarea vânătorii de turturele sau, în cel mai rău caz, uciderea a 1,3% din populația estimată a Franței – 18.300 de păsări.

Decretul publicat în Monitorul Oficial impune un cadru pentru reluarea vânătorii, cu un plafon național și obligații de monitorizare consolidate.

Pentru sezonul de vânătoare 2025 – 2026, recolta totală autorizată este stabilită la „10.560 de exemplare” pe între teritoriul metropolitan.

Fiecare vânător are obligația să „raporteze imediat orice pasăre vânată”, folosinf aplicația ChassAdapt. Raportarea în timp real este o cerință legală, iar orice nerespectare a acestei prevederi este considerată o „infracțiune”.

„Cum putem opri vânătoarea după ce au fost ucise 10.000 de păsări?”

Conform decretului, datele colectate de Federația Națională a Vânătorilor vor fi transmise zilnic către Oficiul Francez de Biodiversitate și ministerul responsabil cu vânătoarea.

Grupurile pentru conservarea naturii denunță reluarea vânătorii pe care o consideră prematură, pentru că turtureaua rămâne clasificată drept specie vulnerabilă în Europa.

Directorul General al Ligii pentru protecția Păsărilor, Cédric Marteau, și-a exprimat îndoielile cu privire la respectarea cotei stabilite și a spus că „este o rușine” să se permită vânătoarea unei specii „care începea să se îmbunătățească puțin”.

„Există 930.000 de vânători în Franța. Cum putem opri vânătoarea după ce au fost ucise 10.000 de păsări?”, a întrebat acesta, adăugând că speră ca guvernul să revină asupra acestei decizii anul viitor.