Donald Trump, reacție în direct la logodna dintre Taylor Swift și Travis Kelce, anunțată în timpul unei reuniuni de Cabinet

Președintele Donald Trump a comentat marți seară logodna dintre Taylor Swift și jucătorul de fotbal american Travis Kelce.

Vestea că celebra cântăreață americană a fost cerută în căsătorie a apărut exact în timpul unei ședințe importante cu membrii Cabinetului, relatează Fox News.

Taylor Swift, una dintre cele mai cunoscute artiste ale momentului, a fost anterior criticată de Donald Trump pentru sprijinul acordat rivalei sale democrate, Kamala Harris, în alegerile pentru președinția Americii din 2024.

Marți seară, în timpul întâlnirii cu Cabinetul, o jurnalistă l-a întrerupt pe președintele Donald Trump cu o întrebare legată de logodna celor doi.

„Aş vrea să vă pun o întrebare serioasă, dar trebuie să vă spun că cea mai importantă ştire a anului din cultura pop a apărut chiar în timp ce suntem la această întâlnire a Cabinetului”, i-a spus aceasta.

„Travis Kelce şi Taylor Swift s-au logodit. Şi lumea vrea să afle reacţia dumneavoastră, domnule”, a continuat ea.

Răspunsul lui Donald Trump a fost pe o notă pozitivă. Acesta le-a transmis felicitări celor doi.

„Păi, îi urez mult noroc”, a spus el.

„Cred că este un jucător excelent. Cred că este un tip grozav. Şi cred că ea este o persoană extraordinară. Aşa că le urez mult noroc”, a declarat președintele Statelor Unite.

Taylor Swift a confirmat logodna pe Instagram, după o relație de doi ani alături de jucătorul de fotbal american.

View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

„Profesoara ta de engleză şi profesorul tău de sport se căsătoresc”, a fost descrierea artistei la fotografiile de logodna postate pe social media.

Reacția președintelui după acest anunț vine după mai multe declarații dure din partea lui la adresa vedetei pop.

Pe 15 septembrie 2024, într-o postare pe Truth Social, Trump a scris: „O URĂSC PE TAYLOR SWIFT!”. În luna mai, el a făcut un comentariu ironic la adresa celebrei cântărețe.

„A observat cineva că, de când am spus «O URĂSC PE TAYLOR SWIFT», ea nu mai este «ATRĂGĂTOARE?»”, a scris atunci pe pagina sa Donald Trump.