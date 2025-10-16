Bessent spune că SUA se așteaptă ca Japonia să înceteze achiziționarea de energie din Rusia

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat miercuri că i-a comunicat ministrului japonez al Finanțelor, Katsunobu Kato, că administrația Trump se așteaptă ca Japonia să înceteze importurile de energie din Rusia, scrie Reuters

„Ministrul Kato și cu mine am discutat, de asemenea, aspecte importante legate de relațiile economice dintre SUA și Japonia și de așteptările administrației ca Japonia să înceteze importurile de energie din Rusia”, a spus Bessent.

Bessent și Kato s-au întâlnit în marja reuniunii anuale a Fondului Monetar Internațional și a reuniunilor liderilor financiari ai G7 și G20, care au avut loc săptămâna aceasta la Washington.

„Japonia va face tot ce poate, pe baza principiului fundamental al coordonării cu țările G7, pentru a realiza pacea în Ucraina într-un mod echitabil”, a declarat Kato reporterilor, când a fost întrebat dacă Japonia a fost îndemnată să înceteze importul de energie din Rusia.

Țările din Grupul celor Șapte (G7) – SUA, Japonia, Canada, Marea Britanie, Franța, Germania și Italia – au convenit la începutul acestei luni să coordoneze și să intensifice sancțiunile împotriva Moscovei pentru războiul din Ucraina, vizând țările care cumpără petrol rusesc și permit astfel eludarea sancțiunilor.