O femeie a aruncat 160 de mii de dolari de la balcon după o ceartă în familie

O chinezoaică a provocat un incident într-un cartier din orașul Shantou, provincia Guangdong. Ea a ieșit la balcon și a început să arunce în stradă bancnote de 1.000 de dolari Hong Kong, potrivit The Standard.

Se pare că totul a pornit de la o ceartă cu soțul ei. Totuși, există și o variantă neconfirmată conform căreia femeie era într-o stare emoțională extremă provocată de boala unei rude. Numeroși trecători s-au adunat în jurul blocului încercând să prindă bancnotele.

Martorii estimează că femeia a aruncat bancnote în valoare de 160.000 de dolari americani. Ulterior, unii oameni au predat la Poliție banii strânși de pe trotuar. De asemenea, autoritățile i-au îndemnat și pe ceilalți să înapoieze banii aruncați de la balcon.

China s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe incidente asemănătoare. Luna trecută, în Chongqing, doi suspecți într-un caz de fraudă au aruncat bani pe fereastră în încercarea de a distruge probele. Toți banii au fost recuperați.

În 2018, în Hong Kong un bărbat a aruncat sute de bancnote de pe un acoperiș provocând o încăierare și tulburări publice. Ulterior, el a fost condamnat la 10 zile de închisoare cu suspendare.