Portugalia: Obezitatea ucide, dar pe altcineva! Un bărbat a murit, sufocat de greutatea propriei sale partenere de viață

Sfârșitul din viață al unui portughez de 59 de ani face înconjurul planetei, din cauza condițiilor incredibile în care s-a produs: el a murit sufocat, sub greutatea partenerei sale de viață, informează The Sun.

Tragedia s-a petrecut în cartierul rezidențial Campanha, de la periferia orașului Porto, acolo unde, în dimineața zilei de 11 august, doamna de peste 100 de kg a căzut peste el și n-a mai putut să se ridice.

Femeia de 60 de ani cu obezitate cronică se ridicase din pat cu intenția de a se îndrepta către partenerul ei de viață, care dormea pe jos.

Partenerul firav a rămas prins între doamnă și mobilier

Aceasta s-a împiedicat, însă, și a căzut peste partenerul ei, mai firav.

Amândoi au rămas blocați între pat și perete.

Spațiul extrem de îngust și greutatea femeii au făcut ca aceasta să nu mai poată să se ridice. Aceasta a început să strige după ajutor, iar vecinii, alertați, au răspuns chemărilor sale.

Au urmat clipe critice, în care oamenii au încercat s-o ridice pe doamnă de pe partenerul ei, care se sufoca, însă au reușit cu greu și abia cu cinci bărbați.

Când obezitatea ucide. Pe altcineva!

Omul nu a putut fi salvat.

Pompierii și paramedicii ajunși la fața locului au aplicat manevre de resuscitare, însă acesta intrase deja în stop cardiac.

Poliția a investigat cazul și nu a descoperit nicio suspiciune penală.

Deși foarte rare, aceste situații s-au mai întâmplat și în trecut.

Ne amintim, de pildă, de cazul unei americance pe nume Windi Thomas, în vârstă de 44 de ani și cu o greutate estimată la 136 de kg, care, în 2018, și-a ucis iubitul de 54 de kg mai întâi prin lovituri aplicate violent, apoi strivindu-l sub greutatea corpului ei, provocându-i sufocarea.

Windi a pledat vinovat și riscă o închisoare între 18 și 36 de ani.

În 1980, o altă femeie, Kay Weaver, care cântărea cam 127 kg, s-a așezat pe soțul ei cu intenția de a-l imobiliza, în timpul unei altercații, timp de 5 – 10 minute.

Medicul legist a stabilit că omul a murit din cauza presiunii exercitate, dar că nu a existat o intenție criminală.