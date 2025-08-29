Sistemul AI al lanțului de fast-food Taco Bell, dat peste cap de comanda absurdă a unui client nervos: 18.000 de pahare cu apă / Momentul s-a viralizat INSTANTANEU pe internet

Taco Bell își reconsideră utilizarea inteligenței artificiale (AI) pentru comenzile la drive-through în SUA, după ce videoclipuri amuzante cu greșelile făcute de tehnologie au fost vizionate de milioane de ori.

Într-un clip, un client a părut că a dat peste cap sistemul, comandând 18.000 de pahare cu apă, în timp ce într-un altul o persoană s-a enervat tot mai tare deoarece AI-ul îi cerea insistent să mai adauge băuturi la comandă.

Directorul de Digital și Tech: „Uneori mă dezamăgește, dar alteori chiar mă surprinde”

Din 2023, lanțul de fast-food a introdus această tehnologie în peste 500 de locații din SUA, cu scopul de a reduce erorile și de a accelera preluarea comenzilor.

Dar inteligența artificială a oferit exact contrariul.

Directorul de Digital și Tehnologie al Taco Bell, Dane Mathews, a declarat pentru The Wall Street Journal că implementarea AI-ului vocal a avut provocările sale.

„Uneori mă dezamăgește, dar alteori chiar mă surprinde”, a spus el.

El a adăugat că firma „învață multe” – dar de acum înainte va analiza cu atenție unde merită folosită AI-ul, inclusiv posibilitatea de a nu-l mai folosi la drive-through.

În special, a subliniat Mathews, există momente când oamenii sunt mai potriviți pentru a prelua comenzile, mai ales atunci când restaurantele sunt foarte aglomerate.

Un AI pierdut în traducere și un client din ce în ce mai nervos

„Vom ajuta echipele să înțeleagă când să folosească AI-ul vocal și când e mai bine să monitorizeze sau să intervină”, a spus acesta.

Problemele au escaladat online, clienții nemulțumiți apelând la rețelele sociale pentru a se plânge de serviciu – mulți semnalând erori și disfuncționalități.

Un clip pe Instagram, vizionat de peste 21,5 milioane de ori, arată un bărbat care comandă „un Mountain Dew mare”, iar vocea AI răspunde continuu: „și cu ce doriți să beți asta?”.

Nu este prima dată când AI-ul dă greș în preluarea comenzilor de mâncare și băuturi.

Anul trecut, McDonald’s a retras AI-ul din propriile drive-through-uri, după ce tehnologia a interpretat greșit comenzile clienților – rezultând, de exemplu, într-o înghețată cu bacon adăugat din greșeală sau într-o comandă de sute de dolari în nuggets, plasată eronat.

Cu toate acestea, în ciuda gafelor virale cu care s-a confruntat Taco Bell, compania afirmă că, de la introducerea AI-ului vocal, două milioane de comenzi au fost procesate cu succes.