Sistemul AI al lanțului de fast-food Taco Bell, dat peste cap de comanda absurdă a unui client nervos: 18.000 de pahare cu apă / Momentul s-a viralizat INSTANTANEU pe internet

Taco Bell își reconsideră utilizarea inteligenței artificiale (AI) pentru comenzile la drive-through în SUA, după ce videoclipuri amuzante cu greșelile făcute de tehnologie au fost vizionate de milioane de ori.
Într-un clip, un client a părut că a dat peste cap sistemul, comandând 18.000 de pahare cu apă, în timp ce într-un altul o persoană s-a enervat tot mai tare deoarece AI-ul îi cerea insistent să mai adauge băuturi la comandă.
Din 2023, lanțul de fast-food a introdus această tehnologie în peste 500 de locații din SUA, cu scopul de a reduce erorile și de a accelera preluarea comenzilor.
Dar inteligența artificială a oferit exact contrariul.
Directorul de Digital și Tehnologie al Taco Bell, Dane Mathews, a declarat pentru The Wall Street Journal că implementarea AI-ului vocal a avut provocările sale.
„Uneori mă dezamăgește, dar alteori chiar mă surprinde”, a spus el.
El a adăugat că firma „învață multe” – dar de acum înainte va analiza cu atenție unde merită folosită AI-ul, inclusiv posibilitatea de a nu-l mai folosi la drive-through.
În special, a subliniat Mathews, există momente când oamenii sunt mai potriviți pentru a prelua comenzile, mai ales atunci când restaurantele sunt foarte aglomerate.
„Vom ajuta echipele să înțeleagă când să folosească AI-ul vocal și când e mai bine să monitorizeze sau să intervină”, a spus acesta.
Problemele au escaladat online, clienții nemulțumiți apelând la rețelele sociale pentru a se plânge de serviciu – mulți semnalând erori și disfuncționalități.
Un clip pe Instagram, vizionat de peste 21,5 milioane de ori, arată un bărbat care comandă „un Mountain Dew mare”, iar vocea AI răspunde continuu: „și cu ce doriți să beți asta?”.
Nu este prima dată când AI-ul dă greș în preluarea comenzilor de mâncare și băuturi.
Anul trecut, McDonald’s a retras AI-ul din propriile drive-through-uri, după ce tehnologia a interpretat greșit comenzile clienților – rezultând, de exemplu, într-o înghețată cu bacon adăugat din greșeală sau într-o comandă de sute de dolari în nuggets, plasată eronat.
Cu toate acestea, în ciuda gafelor virale cu care s-a confruntat Taco Bell, compania afirmă că, de la introducerea AI-ului vocal, două milioane de comenzi au fost procesate cu succes.