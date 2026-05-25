Treci pe galben la semafor? Psihologii spun că gestul îți trădează personalitatea

Experții în psihologia traficului explică de ce unii șoferi accelerează când semaforul devine galben. Gestul poate trăda impulsivitate, toleranță scăzută la frustrare sau un profil căutător de senzații.
Andreea Tobias
25 mai 2026, 12:52, Știrile zilei
Accelerarea când semaforul devine galben pare o decizie banală, luată în fracțiuni de secundă. Experții în psihologia traficului spun însă că acest gest poate dezvălui trăsături profunde de personalitate: de la impulsivitate și toleranță scăzută la frustrare, până la atracția față de risc.

Milioane de șoferi iau această decizie zilnic, aproape automat. Specialiștii avertizează că în spatele ei nu se află doar graba, ci mecanisme psihologice bine definite, conform as.com.

Creierul calculează, dar nu întotdeauna rațional

Psihologia cognitivă arată că, în câteva secunde, creierul face o analiză rapidă între risc și beneficiu. Șoferul estimează dacă are timp să treacă, dar evaluarea nu este întotdeauna rațională. Oboseala, emoțiile și contextul influențează direct decizia finală.

Cine accelerează mai des pe galben

Experții identifică mai multe profiluri predispuse la acest comportament. Persoanele cu un control inhibitor redus reacționează înainte de a evalua complet consecințele. Un alt profil este cel al „căutătorului de senzații”, adică șoferi care simt o atracție față de situații de tensiune moderată și își asumă mai multe riscuri în mod constant.

Toleranța scăzută la frustrare joacă și ea un rol important. Unii șoferi percep oprirea la semafor ca pe o pierdere de timp inacceptabilă și prioritizează beneficiul imediat în detrimentul siguranței.

Mediul și imitația socială

Contextul contează. Acolo unde este obișnuit ca mașinile să treacă pe galben, mulți șoferi ajung să normalizeze comportamentul și să îl reproducă prin imitație. Specialiștii numesc acest fenomen „normalizarea riscului”.

Ce recomandă psihologii

Experții în psihologia traficului sugerează câteva măsuri simple: anticiparea schimbării semaforului prin urmărirea timpului rămas pe verde, menținerea unei distanțe de siguranță adecvate și planificarea din timp a deplasărilor, pentru a reduce presiunea de a ajunge târziu.

