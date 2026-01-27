Un ciclist, dublu campion la Turul Franței, s-a accidentat la un antrenament în timp ce era urmărit de un spectator

Ciclistul danez Jonas Vingegaard de la echipa olandeză Visma a fost rănit în timpul unei curse de antrenament, potrivit Le Figaro. El a fost urmărit de un ciclist amator și a căzut de pe bicicletă. Incidentul s-a produs în regiunea Malaga din sudul Spaniei.

Accidentarea lui Vingegaard nu este gravă, dar reprezentanții echipei sale au protestat. Totodată, echipa olandeză le-a cerut cicliștilor amatori să-i respecte pe profesioniștii aflați în timpul sesiunilor de antrenament.

„Jonas Vingegaard a căzut în timpul unei curse de antrenament luni. Din fericire, este bine și nu a suferit răni grave. În general, ca echipă, am dori să îndemnăm fanii de pe biciclete să acorde întotdeauna prioritate siguranței. Pentru propria bunăstare și a celorlalți, vă rugăm să lăsați cicliștii să se antreneze și să le oferiți cât mai mult spațiu și liniștea de care au nevoie”, a anunțat echipa olandeză.

Ciclistul amator a distribuit pe o aplicație un videoclip cu incidentul. El a oferit și o explicație.

„Jonas a căzut în timp ce încerca să mă lase la coborâre pe Fuente de la Reina. M-am oprit să-l întreb cum se simte, iar el s-a supărat pe mine pentru că mă strecuram în spatele lui”, a scris ciclistul amator.

Jonas Vingegaard a câștigat de două ori Turului Franței (2022 și 2023) și o dată Turul Spaniei (2025). În prezent, el se antrenează în sudul Spaniei și urmează să înceapă sezonul în Turul Emiratelor Arabe Unite pe 16 februarie.

Sudul Spaniei, în special regiunea Calpe, a devenit locul favorit al cicliștilor profesioniști care se antrenează în lunile de iarnă. Numărul tot mai mare de sportivi atrage numeroși cicliști amatori dornici să se ia la întrecere cu idolii lor.

Sportivii sunt adesea urmăriți de grupuri de cicliști dotați cu smartphone-uri pentru a înregistra sau a transmite live evenimentul.