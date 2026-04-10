Un studiu a lansat un trend. Oamenii încălzesc mâncarea pentru pisicile lor

Oamenii încălzesc mâncarea pentru pisicile lor în Japonia, anunță Nexta.

Totul a început cu un studiu realizat de oamenii de știință japonezi. Cercetătorii au încercat să explice motivul pentru care pisicile lasă adesea mâncarea în boluri. Unii utilizatori au dezvăluit că au început să încălzească mesele pisicilor mofturoase, iar felinele au golit bolul.

S-a dovedit a fi un truc eficient care în prezent este folosit de mii de oameni. Experții cred că mâncarea încălzită are un miros mai puternic și seamănă cu produsele proaspăt gătie.

Temperatura ideală pentru animale este de aproximativ 38-40°C, așa că aproximativ 10 secunde la cuptorul cu microunde sunt suficiente, mai spun cei care promovează trucul.

Este important să acoperiți bolul cu folie alimentară, deoarece mirosul poate deveni foarte puternic, precizează ei.