Prima pagină » Life-Entertaiment » Un studiu a lansat un trend. Oamenii încălzesc mâncarea pentru pisicile lor

Un studiu a lansat un trend în Japonia. Oamenii încălzesc mâncarea pentru pisicile lor astfel încât acestea să mănânce tot. Trucul a fost dezvăluit de cercetători.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
10 apr. 2026, 11:31, Știri externe

Oamenii încălzesc mâncarea pentru pisicile lor în Japonia, anunță Nexta.

Totul a început cu un studiu realizat de oamenii de știință japonezi. Cercetătorii au încercat să explice motivul pentru care pisicile lasă adesea mâncarea în boluri. Unii utilizatori au dezvăluit că au început să încălzească mesele pisicilor mofturoase, iar felinele au golit bolul.

S-a dovedit a fi un truc eficient care în prezent este folosit de mii de oameni. Experții cred că mâncarea încălzită are un miros mai puternic și seamănă cu produsele proaspăt gătie.

Temperatura ideală pentru animale este de aproximativ 38-40°C, așa că aproximativ 10 secunde la cuptorul cu microunde sunt suficiente, mai spun cei care promovează trucul.

Este important să acoperiți bolul cu folie alimentară, deoarece mirosul poate deveni foarte puternic, precizează ei.

Recomandarea video

Cum au rostolgit conspiraționiștii în social media fake-ul despre Mircea Lucescu care „a murit de la vaccin”
G4Media
Sifonul, din nou la modă în România. Cât câștigă un sifonar în 2026, ca angajat sau antreprenor
Gandul
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Cancan
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Prosport
Gianfranco Ravasi, unul dintre cei mai influenți cardinali de la Vatican, interviu în premieră pentru presa din România: „Adevărata boală a timpului nostru este indiferența”
Libertatea
Produsul de Paște care se face dintr-un singur ingredient. Este unul dintre preferații românilor
CSID
La ce viteză are mașina cel mai bun consum de carburant?
Promotor