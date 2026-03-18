Val Kilmer, „readus la viață” prin inteligența artificială pentru filmul „As Deep as the Grave”

Val Kilmer fusese distribuit în rolul părintelui Fintan, un preot catolic nativ american, însă starea sa gravă de sănătate cauzată de cancerul la gât l-a împiedicat să ajungă pe platou. „El era actorul pe care îl voiam pentru acest rol. Totul a fost gândit în jurul lui, inspirat de moștenirea sa nativ americană și de legătura cu sud-vestul american”, a declarat regizorul și scenaristul Coerte Voorhees, potrivit Variety.

Cu sprijinul familiei actorului, inclusiv al fiicei sale Mercedes Kilmer, echipa de producție a utilizat tehnologii de ultimă generație pentru a recrea imaginea și vocea lui Kilmer. Producătorul John Voorhees a explicat că personajul filmului suferă de tuberculoză, reflectând astfel suferința reală a actorului din perioada bolii.

Filmul, o producție independentă care a avut parte de întârzieri din cauza pandemiei de COVID-19, spune povestea arheologilor Ann și Earl Morris și a săpăturilor lor în Canyon de Chelly, Arizona, pentru a reconstrui istoria poporului Navajo. Pe lângă Kilmer, în distribuție se regăsesc Abigail Lawrie, Tom Felton, Wes Studi și Abigail Breslin.

Mercedes Kilmer a afirmat că tatăl său ar fi fost încântat să participe la acest proiect, subliniind că Val Kilmer „a privit tehnologiile emergente ca pe un instrument de extindere a posibilităților povestirii”.

Pe parcursul carierei sale, Kilmer a folosit inteligența artificială pentru a recrea vocea în 2022, în „Top Gun: Maverick”.