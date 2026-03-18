Prima pagină » Life-Entertaiment » Val Kilmer, „readus la viață" prin inteligența artificială pentru filmul „As Deep as the Grave"

Val Kilmer, „readus la viață” prin inteligența artificială pentru filmul „As Deep as the Grave”

Actorul Val Kilmer, decedat în 2025, va apărea postum în filmul „As Deep as the Grave”, printr-o versiune generată cu ajutorul inteligenței artificiale.
Foto: Rebecca Naden/PA Wire/dpa
Petre Apostol
18 mart. 2026, 23:03, Știrile zilei

Val Kilmer fusese distribuit în rolul părintelui Fintan, un preot catolic nativ american, însă starea sa gravă de sănătate cauzată de cancerul la gât l-a împiedicat să ajungă pe platou. „El era actorul pe care îl voiam pentru acest rol. Totul a fost gândit în jurul lui, inspirat de moștenirea sa nativ americană și de legătura cu sud-vestul american”, a declarat regizorul și scenaristul Coerte Voorhees, potrivit Variety.

Cu sprijinul familiei actorului, inclusiv al fiicei sale Mercedes Kilmer, echipa de producție a utilizat tehnologii de ultimă generație pentru a recrea imaginea și vocea lui Kilmer. Producătorul John Voorhees a explicat că personajul filmului suferă de tuberculoză, reflectând astfel suferința reală a actorului din perioada bolii.

Filmul, o producție independentă care a avut parte de întârzieri din cauza pandemiei de COVID-19, spune povestea arheologilor Ann și Earl Morris și a săpăturilor lor în Canyon de Chelly, Arizona, pentru a reconstrui istoria poporului Navajo. Pe lângă Kilmer, în distribuție se regăsesc Abigail Lawrie, Tom Felton, Wes Studi și Abigail Breslin.

Mercedes Kilmer a afirmat că tatăl său ar fi fost încântat să participe la acest proiect, subliniind că Val Kilmer „a privit tehnologiile emergente ca pe un instrument de extindere a posibilităților povestirii”.

Pe parcursul carierei sale, Kilmer a folosit inteligența artificială pentru a recrea vocea în 2022, în „Top Gun: Maverick”.

Recomandarea video

Judecătoarea Ramona Milu, membră CSM, numără elefanții din sufrageria Justiției
G4Media
Ce greutate trebuie să ai, ca bărbat, în funcție de înălțimea și de vârsta ta. Am făcut calculul complet
Gandul
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Cancan
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport
China forjează un material de 10 ori mai puternic decât oțelul: un cablu de 2 milimetri poate trage un autobuz cu 54 de oameni la bord
Libertatea
Rețeta de post preferată de duhovnicul Arsenie Boca. Preparatul simplu care te va cuceri!
CSID
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor