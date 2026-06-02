Vrei să vinzi o locuință? Un detaliu poate adăuga până la 15% la preț

Aspectul unei locuințe poate influența decisiv suma pe care cumpărătorii sunt dispuși să o plătească. Un designer de interior susține că o amenajare atentă și o atmosferă primitoare pot crește valoarea unei proprietăți cu până la 15% înainte de vânzare.
Andreea Tobias
02 iun. 2026, 12:03, Știrile zilei
Prețul final al unei proprietăți depinde de mulți factori: suprafață, dotări, grădină, parcare sau perioada anului în care este scoasă la vânzare o locuință.

Însă Rocío Palomar, citat de Mirror, subliniază că există ceva pe care orice proprietar de locuință îl poate controla direct: calitatea decorului.

„Un decor bun poate crește valoarea unei case cu până la 15%; este una dintre cele mai inteligente investiții pe care le putem face înainte de a o scoate la vânzare”, a declarat expertul.

Ce caută cumpărătorii când vizitează o proprietate

Palomar spune că două elemente sunt cruciale: percepția și reacția emoțională a cumpărătorului la primul contact cu locuința.

Cumpărătorii acordă prioritate luminii, ordinii și unei estetici neutre, dar calde. Obiectivul este ca vizitatorul să se poată imagina trăind în acel spațiu. „Cheia este ca persoana care cumpără să se poată imagina acolo”, spune designerul.

Greșeala de preț care blochează vânzarea

Expertul în credite ipotecare Shaun Sturgess avertizează că supraevaluarea proprietății este o capcană frecventă.

O casă listată peste valoarea de piață tinde să rămână nevândută, în timp ce proprietățile cu prețuri realiste se vând rapid.

„Supraevaluarea rareori vă aduce mai mult. De cele mai multe ori, vă blochează”, spune Sturgess.

El subliniază că primele două-trei săptămâni sunt esențiale: atunci se înregistrează cel mai mare interes din partea cumpărătorilor.

Dacă prețul este prea mare și acest impuls inițial se risipește, recuperarea devine foarte dificilă.

