Un colț de verde în nordul Capitalei. Cum va arăta noua zonă amenajată de PMB pe Calea Dorobanți

Primăria Municipiului București anunță transformarea unei porțiuni de carosabil de pe Calea Dorobanți într-un mic spațiu verde, în încercarea de a reduce impactul poluării și al traficului din zonă.
Sursa foto: PMB
Mădălina Dinu
15 apr. 2026, 14:57, Social

Intervenția vizează alveola situată în zona Pieței Dorobanți, vizavi de Raiffeisen Bank și înainte de intrarea pe strada Puțul lui Zamfir. Spațiul, care până acum făcea parte din șosea, va fi reamenajat și transformat într-un mini-parc urban.

Potrivit randărilor publicate de Primărie, zona va include copaci, vegetație și bănci, oferind locuitorilor un punct de relaxare într-una dintre cele mai aglomerate artere din nordul Capitalei.

Proiectul face parte dintr-o strategie mai amplă de introducere a unor spații verzi și pietonale „din loc în loc”, în mijlocul zonelor dominate de beton și trafic intens.

Primăria susține că astfel de intervenții sunt necesare în contextul în care Bucureștiul se confruntă cu niveluri ridicate de poluare, praf și aglomerație rutieră. Lucrările pentru această amenajare sunt programate să aibă loc în cursul acestui an.

 

