Hidrologii emit cod roșu de inundații pe râurile din Dobrogea

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, marți, avertizări cod roșu pentru Constanța și Tulcea, iar în alte județe din Moldova și Transilvania sunt avertizări cod galben și cod portocaliu.
07 oct. 2025, 12:10

Potrivit INHGA, este cod roșu de inundații pe râurile din Dobrogea, în judeţele Constanţa şi Tulcea. Avertizarea etse valabilă de marți, de la ora 21:00 până miercuri, la ora 24:00.

De asemenea, de marți, de la ora 21:00 până miercuri, la ora 24:00 este avertizare cod potocaliu pe râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru (judeţele: Harghita, Covasna și Brașov), Bârsa (judeţul Brașov), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Ialomiţa – bazin amonte Ac. Dridu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Dridu (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Călmăţui (judeţele: Buzău și Brăila), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Banița (judeţele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova), Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Trotuș – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ghimeș Făget (judeţele: Bacău, Neamţ, Harghita, Covasna şi Vrancea), Bistriţa – afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Izvoru Muntelui (judeţele: Harghita, Neamţ și Bacău), Siret – afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Trotuș (judeţele: Vrancea şi Galaţi), Bârlad – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Iași, Vaslui, Neamţ, Bacău, Vrancea și Galaţi) şi Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (judeţele: Vaslui și Galaţi).

INHGA a emis și o avertizare cod galben de inundații luni, de la ora 12:00 până joi, la ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Călmăţui (judeţele: Buzău și Brăila), Buzău (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău, Prahova și Brăila), Râmnicu Sărat (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Trotuş – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Bacău, Neamţ, Harghita, Covasna şi Vrancea), Siret – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Bistriţa (judeţele: Bacău, Vrancea şi Galaţi), Bârlad (judeţele: Iași, Vaslui, Neamţ, Bacău, Vrancea și Galaţi), Prut- afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (judeţele: Vaslui și Galaţi) și râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

Tot cod galben de inundații a fost emis și pe râurile din bazinele hidrografice: Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru (judeţele: Mehedinţi și Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău (judeţele: Covasna, Brașov, Harghita, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Suceava – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţul Suceava), Moldova – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Suceava și Neamţ), Bistrița – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Suceava, Neamţ, Harghita și Bacău), Jijia – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Sitna (judeţele: Botoșani și Iași). Această avertizare este valabilă de marți, de la ora 18:00 până la joi, la ora 12:00.