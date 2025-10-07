Hidrologii emit cod roșu de inundații pe râurile din Dobrogea

Potrivit INHGA, este cod roșu de inundații pe râurile din Dobrogea, în judeţele Constanţa şi Tulcea. Avertizarea etse valabilă de marți, de la ora 21:00 până miercuri, la ora 24:00.

De asemenea, de marți, de la ora 21:00 până miercuri, la ora 24:00 este avertizare cod potocaliu pe râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru (judeţele: Harghita, Covasna și Brașov), Bârsa (judeţul Brașov), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Ialomiţa – bazin amonte Ac. Dridu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Dridu (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Călmăţui (judeţele: Buzău și Brăila), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Banița (judeţele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova), Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Trotuș – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ghimeș Făget (judeţele: Bacău, Neamţ, Harghita, Covasna şi Vrancea), Bistriţa – afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Izvoru Muntelui (judeţele: Harghita, Neamţ și Bacău), Siret – afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Trotuș (judeţele: Vrancea şi Galaţi), Bârlad – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Iași, Vaslui, Neamţ, Bacău, Vrancea și Galaţi) şi Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (judeţele: Vaslui și Galaţi).

INHGA a emis și o avertizare cod galben de inundații luni, de la ora 12:00 până joi, la ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Călmăţui (judeţele: Buzău și Brăila), Buzău (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău, Prahova și Brăila), Râmnicu Sărat (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Trotuş – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Bacău, Neamţ, Harghita, Covasna şi Vrancea), Siret – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Bistriţa (judeţele: Bacău, Vrancea şi Galaţi), Bârlad (judeţele: Iași, Vaslui, Neamţ, Bacău, Vrancea și Galaţi), Prut- afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (judeţele: Vaslui și Galaţi) și râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

Tot cod galben de inundații a fost emis și pe râurile din bazinele hidrografice: Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru (judeţele: Mehedinţi și Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău (judeţele: Covasna, Brașov, Harghita, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Suceava – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţul Suceava), Moldova – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Suceava și Neamţ), Bistrița – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Suceava, Neamţ, Harghita și Bacău), Jijia – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Sitna (judeţele: Botoșani și Iași). Această avertizare este valabilă de marți, de la ora 18:00 până la joi, la ora 12:00.