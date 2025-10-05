Vreme rece și ploi în București în următoarele zile, anunță ANM

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în intervalul 5 octombrie, ora 21:00 – 9 octombrie, ora 10:00.

În acest timp, Capitala va fi afectată de ploi, vânt și o răcire accentuată a vremii.

În noaptea de duminică spre luni, cerul va fi mai mult noros, cu posibile ploi slabe, iar temperatura minimă va coborî la 7-9 grade.

Luni, vremea se va răci ușor, cu ploi temporare și maxime de 15-17 grade.

Marți, meteorologii anunță o răcire mai accentuată: vreme închisă, ploi mai importante cantitativ și vânt în intensificare, care va accentua senzația de frig.

Temperatura maximă va fi de doar 12-14 grade, iar cea minimă de 8-10 grade.

Miercuri, vremea rămâne închisă și rece, cu ploi în special în timpul zilei și rafale de vânt moderate.

Maximele se vor situa între 15 și 16 grade, iar minimele în jurul a 8-10 grade.